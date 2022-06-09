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FOTOS | Esta fue la razón por la que la "Bebeshita" abandonó "Quiero Bailar".

A Daniela “Bebeshita” se le olvidó la coreografía en pleno programa en vivo. ¡Y decidió abandonar la competencia! Te contamos.

Por: TV Azteca

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