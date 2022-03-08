FOTOS | ¡Esta es la verdadera razón por la que Danna Paola dejó Élite!

Nuestra querida Danna Paola, sin duda ya tenía una carrera súper consolidada cuando llegó a la famosa serie "Élite”. Incluso en un detrás de cámaras, algunos de sus compañeros, dijeron que ya querían conocerla cuando les dijeron que actuaría junto a ellos, pues sabían que en México era una gran estrella...

Luego de dar vida al personaje de Lucrecia Montesinos, su carrera creció considerablemente, pues la serie no solo fue famosa en México, sino en todo el mundo. Pero ahora sabemos que la actuación no la hacía del todo feliz, pues quería sacar adelante su carrera musical, pero por otro lado, estaba la posibilidad de enfocarse al 100% en su faceta como actriz, ¡ya que le estaba yendo muy bien!

Nada estaba claro, así que Danna consultó a un numerólogo que podría darle una señal sobre qué caminó seguir: la música o la actuación.

Te contamos todo lo que Danna confesó, checa las fotografías.