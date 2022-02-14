FOTOS | Internautas sorprendidos por el cambio en el rostro de Danna Paola.

Danna Paola fue víctima de críticas en redes sociales, luego de compartir un video en su cuenta oficial de Instagram en donde aparece promocionando la marca de un celular. ¿Por qué la criticaron los internautas? ¡Por su aspecto físico!

Según los seguidores de la estrella pop, ni prestaron atención a la publicidad que hizo, pues no podían dejar de ver que luce muy diferente del rostro.

Algunos dijeron que ahora los labios se le ven más gruesos, el rostro más delgado y estirado, e incluso que ya no se parece a la Danna Paola que todos conocíamos. Mientras que otros la defendieron, diciendo que la cantante había bajado de peso y por eso sus facciones habían cambiado tanto.

¿Qué más pasó? Te contamos los detalles en las fotografías, checa la galería completa.