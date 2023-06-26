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FOTOS | Este ha sido el radical cambio de Danna Paola durante los años.

Danna Paola celebró su cumpleaños número 28 lleno de mucho amor. Te mostramos en fotos cómo ha cambiado durante estos años físicamente y como artista.

Por: Ana Patricia Pérez

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