  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Acusan a Danna Paola de haberse sometido a una cirugía de manga gástrica.

Una supuesta fuente cercana a la cantante de ‘Mala Fama’ ha salido a revelar que presuntamente Danna se habría sometido a una operación para adelgazar así de rápido.

Por: TV Azteca

Danna Paola grammy.jpg
Danna Paola Vino.jpg
Danna Paola vestido .jpg
Danna Paola tacones.jpg
Danna Paola vestido.jpg
Danna Paola y la Rosalia.jpg
Danna Paola sexy (2).jpg
Danna Paola suéter de borrego.jpg
Danna Paola sexy.jpg
Danna Paola selfie en el espejo.jpg
Danna Paola selfie.jpg
Danna Paola selfie .jpg
Danna Paola Roma .jpg
Danna Paola Puma .jpg
Danna Paola playa.jpg
Danna Paola palmeras.jpg
Danna Paola premios.jpg
Danna Paola pose.jpg
Danna Paola ombliguera.jpg
Danna Paola paliacate.jpg
Danna Paola paliacate (2).jpg
Danna Paola lentes verdes.jpg
Danna Paola guapa .jpg
Danna Paola flores.jpg
Danna Paola falda rosa.jpg
Danna Paola concierto.jpg
Danna Paola castaña .jpg
Danna Paola balcón .jpg
Danna Paola arena .jpg
Danna Paola avión.jpg
/
Danna Paola grammy.jpg
Danna Paola Vino.jpg
Danna Paola vestido .jpg
Danna Paola tacones.jpg
Danna Paola vestido.jpg
Danna Paola y la Rosalia.jpg
Danna Paola sexy (2).jpg
Danna Paola suéter de borrego.jpg
Danna Paola sexy.jpg
Danna Paola selfie en el espejo.jpg
Danna Paola selfie.jpg
Danna Paola selfie .jpg
Danna Paola Roma .jpg
Danna Paola Puma .jpg
Danna Paola playa.jpg
Danna Paola palmeras.jpg
Danna Paola premios.jpg
Danna Paola pose.jpg
Danna Paola ombliguera.jpg
Danna Paola paliacate.jpg
Danna Paola paliacate (2).jpg
Danna Paola lentes verdes.jpg
Danna Paola guapa .jpg
Danna Paola flores.jpg
Danna Paola falda rosa.jpg
Danna Paola concierto.jpg
Danna Paola castaña .jpg
Danna Paola balcón .jpg
Danna Paola arena .jpg
Danna Paola avión.jpg
Danna Paola grammy.jpg
Danna Paola Vino.jpg
Danna Paola vestido .jpg
Danna Paola tacones.jpg
Danna Paola vestido.jpg
Danna Paola y la Rosalia.jpg
Danna Paola sexy (2).jpg
Danna Paola suéter de borrego.jpg
Danna Paola sexy.jpg
Danna Paola selfie en el espejo.jpg
Danna Paola selfie.jpg
Danna Paola selfie .jpg
Danna Paola Roma .jpg
Danna Paola Puma .jpg
Danna Paola playa.jpg
Danna Paola palmeras.jpg
Danna Paola premios.jpg
Danna Paola pose.jpg
Danna Paola ombliguera.jpg
Danna Paola paliacate.jpg
Danna Paola paliacate (2).jpg
Danna Paola lentes verdes.jpg
Danna Paola guapa .jpg
Danna Paola flores.jpg
Danna Paola falda rosa.jpg
Danna Paola concierto.jpg
Danna Paola castaña .jpg
Danna Paola balcón .jpg
Danna Paola arena .jpg
Danna Paola avión.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado