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FOTOS | Fans de Danna Paola le piden que deje de adelgazar porque ya se ve muy ‘flaca’.

La cantante compartió unas fotografías en sus redes sociales y los señalamientos sobre su delgada figura no se hicieron esperar.

Por: TV Azteca

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Danna Paola con un beso..jpg
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Danna Paola en Disney..jpg
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