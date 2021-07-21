Doris Power cumplió años y festejó con su novia y mejores amigos.

Hace unos días, nuestra querida Doris cumplió 26 años y lo festejó con la gente má cercana para ella, incluídos sus mejores amigos exatlónicos, Ernesto Cázares y Casandra Ascencio. Checa las divertidas fotos.

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Doris Del Moral cumpleaños.

Sin duda una de las atletas más queridas en Exatlón México de todas las temporadas, es Doris, ¡y es que su personalidad es arrasadora! Desde la primera temporada del reality se ganó el corazón de muchos, pero para esta cuarta temporada de Titanes vs. Héroes, ¡se convirtió en la favorita de muchos! Sin importar si seguías al equipo azul, o al equipo rojo, “Bulldozer” fue muy querida por todos los fans del programa.

Poco a poco se fue ganando el cariño y respeto de todos los demás atletas que estaban en competencia con ella, sus compañeros de equipo la amaban por su carisma y obvio por todos los puntos que daba, pues era una de las mujeres más fuertes de la competencia. Hizo grandes amigos que con el paso de los meses se convirtieron en familia, y hasta la actualidad, están con ella en todo momento.

Hace unos días, comenzó a subir historias sobre su festejo de cumpleaños a su cuenta de Instagram. Se ve que disfrutó muchísimo el momento, a pesar de ser un festejo chiquito, ¡la pasó bomba!

La atleta cumplió 26 años y celebró con sus mejores amigos exatlónicos, Ernesto Cázares, a quien conoció desde la primera temporada; y Casandra Ascencio, a quien conoció en esta última emisión, pero que es como si fueran almas gemelas, ¡ya son como hermanas! Además claro de su hermano, y su novia Melannie, de Survivor México, con quien tiene unos meses de relación.

Te deseamos todo lo mejor, querida Doris. ¡Feliz cumpleaños!

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