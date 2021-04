¿Eduardo Capetillo teme que su hijo caiga en las garras del alcohol?

El actor y también cantante lanzó una advertencia a Eduardo Capetillo Jr. después de que el joven le confesó cuáles son sus aspiraciones profesionales.

No cabe duda que una de las parejas más estables y queridas en el medio del espectáculo es la que forman Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quienes tienen una familia con 5 hijos: Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los gemelos Daniel y Manuel que están creciendo con el mejor ejemplo de familia y valores.

En redes sociales ha llamado mucho la atención el gran parecido que tienen Eduardo Capetillo con su hijo Eduardo Jr. y todo parece que no es lo único que comparten, pues en uno de los primeros episodios del reality show ‘Biby y Eduardo: El Reality’ el jóven le confesó a su papá su deseo de convertirse en cantante de regional mexicano.

“Quiero sacar el disco. De regional mexicano… Es lo que me encanta, es mi pasión”, dijo Eduardo Jr. a su padre, quien aseguró sentirse con una mezcla de sentimientos, pues pese a que desea ver a su hijo realizado y cumpliendo sus sueños, sabe cómo es el mundo que rodea el medio y no quiere que caiga en las garras de las adicciones cómo le sucedió a él.

“Ah caray, ¿qué disco? Ya en serio… Sí sabes que no está fácil el negocio. Está bien que sea tu vocación, pero es un negocio complicado y sobre todo ahorita con estos tiempos… Cuando te pega y estás en los cuernos de la luna, te rebasa el ego, la soberbia y te lo digo porque a mí me pasó, no me lo contaron”, le contestó el padre de familia.

Tras confesarle a su papá sus intenciones profesionales, el hijo mayor de la familia aseguró que entiende la reacción de Capetillo: “Se me quedó viendo con cara de ‘cómo’, en qué momento… Me encanta la música y me gusta mucho cantar. Yo creo que cualquier papá, si le dices ‘me quiero dedicar a lo mismo que tú’, lo primero que te va a decir son todos los baches porque es lo que él vive”.

El momento más emotivo fue cuando el esposo de Biby Gaytán abrió su corazón y habló de un tema que nunca había tocado de forma tan directa y sincera: sus problemas de alcohol: “Me da miedo, porque los hijos duelen… En mis principios de cantante, cuando vendía millones de discos, sí me rebasó el ego, la soberbia, dejé muchas heridas profundas abiertas que me llevaron a anestesiarlas con sustancias y me rebasó ese tema y sí te puedo decir que eso te puede matar, por eso estoy convencido que la soberbia es el peor enemigo del ser humano… Yo soy tan fregón, que yo controlo el alcohol, pero no controlas nada, porque en ese momento cuando yo estaba tan mal dentro de mí, lo único que le entregaba a ese pequeñito de seis o siete años eran frustraciones, intolerancia”.

Por su parte Eduardo Jr. confesó acordarse de los episodios de alcoholismo de su papá, sin embargo, indicó que no tiene nada qué reprocharle: “Me tocó vivirla de primera mano, yo no estaba tan chiquito como para no acordarme… Todas las cosas buenas que me diste sobrepasan cualquier mala experiencia, cualquier infierno que pudimos haber vivido juntos”.