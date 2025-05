Eduin Caz explota contra sus fans en concierto de Grupo Firme; esta fue la razón

Nadie pensó que en pleno 2025 la situación con las bandas y artistas del género regional mexicano estarían sometidos a tanta presión. Y es que realmente todos ellos han sufrido ya de distintos conflictos por la situación de la prohibición de los corridos con referencia a las figuras o historias del delito de tráfico de drogas. Ahora, Eduin Caz tuvo que entrar en conflicto con sus fanáticos y eso se hizo viral.

El fin de semana pasado Grupo Firme tocó en Veracruz y como es costumbre, hicieron sold out. Eso permitió que la gente de dicho estado disfrutara de una de las bandas más importantes de los años recientes. Sin embargo, la gente comenzó a “increpar” un poco a la banda con un tema en específico, situación que provocó la intervención del vocalista.

¿Por qué Eduin Caz le reclamó al público de Veracruz?

Aunque ellos mismos han dicho que el grosor de su repertorio musical recae en las canciones de amor, desamor y el disfrute de las fiestas, tienen unos pocos temas que hablan de los asuntos prohibidos. Y ahí el más famoso es el de “La Pantera”, que narra el típico caso de un hombre ligado a los grupos criminales que vive lujosamente por ese tipo de vida de “bandido”.

Y precisamente esa es la canción que algunos de sus fanáticos piden, tal como ocurrió en el puerto. En ese sentido, Caz les dijo que ellos no iban a pelearse con las instrucciones gubernamentales. Agregó que ya llevaban mucho tiempo cantando para mandar al hoyo un concierto por un narcocorrido. Esto ya había ocurrido con anterioridad (peticiones del público) y Grupo Firme sigue enfocado en hacer lo suyo, sin pelear con nadie.

¿Alguno de los artistas se ha peleado directamente con la prohibición?

La realidad es que básicamente todos los cantantes del regional mexicano no han tenido problemas y aunque no están tan conformes, han acatado las reglas. El único que abiertamente ha dicho que no está bien la censura y que hasta donde se le permita (recién le bajaron el audio en su concierto en Aguascalientes) es Natanael Cano. Él sigue en la suya, diciendo que esto no es problema de la música, sino de la realidad nacional y sus respectivas instancias gubernamentales.

