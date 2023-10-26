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FOTOS | Critican a Enrique Iglesias por su voz, "suena como Mickey Mouse”

Enrique Iglesias volvió a los escenarios y prefirió no hacer uso de “playback” en sus shows, ¡eso le costó todas las críticas! Lo comparan con Mickey Mouse.

Por: Ana Patricia Pérez

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Enrique Iglesias playera de Argentina.jpg
Enrique Iglesias selfie con su perro.jpg
Enrique Iglesias sentado.jpg
Enrique Iglesias de negro.jpg
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Enrique Iglesias con sus mascotas.jpg
Enrique Iglesias de perfil.jpg
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