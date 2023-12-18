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FOTOS | ⁠¿Por qué los azules pierden? Tienen a tres campeones y dos subcampeones

El equipo azul está en una muy mala racha, ¡no pueden ganar! Fanáticos del reality se preguntan la razón, ¡pues tienen a un gran equipo! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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