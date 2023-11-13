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FOTOS | Ernesto Cázares se salvó de la primera eliminación

Concluyó la primera semana de Exatlón México, nueva temporada... ¡Y el campeón Ernesto Cázares se salvó de ser el primer eliminado! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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