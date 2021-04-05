Estas fueron las amistades más emblemáticas y queridas de Titanes vs. Héroes. Las recordamos en FOTOS.

En todas las temporadas de Exatlón México, los atletas han formado amistades inigualables, pues después de convivir por siete u ocho meses, las 24 horas del día, ¡pareciera que llevan años de conocerse! Además se ven en todos los aspectos, sin maquillaje, sucios, con mal olor, sudados, despeinados, sufren y pasan lo mismo, ¡la amistad y lazos que crean son muy fuertes!

Esta emisión de Titanes vs. Héroes, fue diferente todo para los atletas, ya sabían a lo que iban, claro que querían ganar, pero también iban a disfrutar, a encontrarse, a vivirlo al máximo, ya no tan presionados; es por ello que las amistades creadas esta vez, fueron más sólidas y sinceras.

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Las amistades de los rojos en Exatlón Titanes vs. Héroes.

A pesar de que en el equipo rojo de Titanes hubieron muchos problemas durante esta emisión, no todo fue malo, también pasaron momentos increíbles y se crearon amistades que estamos seguros que serán para siempre, ¿te acuerdas de algunas?

¿Qué nos dicen de Carmelita y Mati? Llegaron a ser tan cercanas, que hasta se consideraban como hermanas, Carmelita la mayor y Mati la menor. Ana y Mati también se hicieron muy cercanas, ¡hasta tenían un festejo juntas! Poco a poco se alejaron, pero el cariño ahí estará siempre, incluso Mati le regaló un collar de tortuga a Carmelita, Ana, Mau y Aris, ¡y ella tiene uno igual! Algo que seguro los unirá por siempre. A la amistad de Ana y Mati, se les unió Aris, que también fue muy cercano a ellas en algún momento.

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Las amistades de temporadas pasadas continuaron, como la de Mati y Mau que son como hermanos, ¡cómo olvidar el llanto de “Terminator” la primera vez que “El Mono” fue eliminado. “Carmisteo” es real, ¡sí, pero una amistad real! Pues durante su emisión, Aris y Carmelita se hicieron muy amigos y esta vez no fue la excepción. Son tan cercanos, que también se pelean como hermanos y se dejan de hablar, pero les dura poco y todo vuelve a ser como antes; incluso Aris en sus tiempos libres hacía collares con piedras personalizadas para sus amigos más queridos, le dio uno a Pato, a Zudi, a Carmelita, a Mati, ¡y hasta la máxima autoridad, Antonio Rosique, tiene uno! Aris y Patricio son el claro ejemplo de que polos opuestos se atraen, pues son muy diferentes y son grandes amigos, Aris ve en Pato un maestro, un hermano mayor, ¡lo quiere y respeta mucho! Y Pato también le tomó mucho cariño, ¡no pudo resistir las lágrimas cuando le tocó eliminarlo! Mati y Jaz también son íntimas amigas, ¡son muy parecidas! ¿Ya ven? ¡No todo fue pleito en los rojos!

Las amistades de los azules en Exatlón Titanes vs. Héroes.

Sin duda, el mejor equipo azul en la historia de Exatlón México, ¡fue el de Héroes de la cuarta temporada! Y es que todos son súper unidos, se apoyaban, se respetaban, se escuchaban, se diviertían mucho, disfrutaban todos los momentos juntos, disfrutaban la victoria y aprendían de la derrota, no se dejaban caer, ¡hasta disfrutaban más estar en la cabaña, que en la fortaleza, ya que así podían convivir más! Formaron una gran familia. No importa si alguien entraba desde el inicio o como refuerzo semanas después, a todos los recibían con mucho amor e integraban a la familia azul.

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No importa cuál era tu equipo favorito, sabemos que todos los seguidores de Exatlón se encari´ñaron mucho con los azules, ¡y eso no había pasado en ninguna temporada! Todos eran muy unidos, pero sí pudimos ver a algunos atletas más afines con otros, como Casandra y Doris, ¡eran hermanas perdidas! Una de las amistades más bellas de la temporada. ¿O se acuerdan de los momentos tan divertidos que Ernesto, Pascal y “La Bestia” nos regalaron? Eran inseparables. Jenni y “Wushu” también formaron una amistad muy linda, Cecy la veía como una hermana menor y la extrañó mucho cuando se fue. Valery, Pascal y Ernesto, también se convirtieron en hermanitos. David, Javi y Keno igual fueron muy cercanos, ¡incluso en la semifinal, el “Big Papi” les dedicó algunos de sus puntos!

También se formaron amistades increíbles entre rivales, como Heliud con los azules, especialmente con Cas, Keno, Christian y Javi. Pam también hizo amistad con muchos azules; Carmelita, Jaz y Mati también se llevaron muy bien con los atletas del equipo azul. ¡Pues sí! Al final, todos vivieron exactamente lo mismo y nadie mejor que ellos se entienden.

Sin duda vamos a extrañar mucho las locuras de nuestros atletas, pero seguro veremos más complicidad en la siguiente temporada de Exatlón México en donde también estarán algunos atletas que ya conoces, como “La Bestia”.

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