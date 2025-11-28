De no creer: Elektra tiene a un súper precio el PS5 y de regalo te da 2 juegos para divertirte

Si estabas esperando una buena oferta para sumar la PS5 a tu set de entretenimiento, Elektra acaba de lanzar una promoción que cuesta creer. La consola estrella de Sony aparece a un súper precio y, como si fuera poco, la tienda agrega dos juegos de obsequio para que puedas empezar a jugar desde el primer momento.

En su sitio web, la tienda publicó la Consola PS5 Edición Digital Slim a tan solo $11,599, pero para sorpresa de muchos esta rebaja también incluye dos juegos de regalo para comenzar a disfrutarla desde el primer momento.

Estas son las características de la PS5 que tiene en oferta Elektra

Diseño slim con 825 GB de almacenamiento

con 825 GB de almacenamiento Aventura intergaláctica de Astro Bot y la emoción del automovilismo con Gran Turismo

de Astro Bot y la emoción del automovilismo con Gran Turismo Claridad de imagen supernítida 4K

supernítida 4K Tecnología de nueva generación.

Elektra

Con un diseño elegante y compacto, sin lector de discos, esta PlayStation es ideal para disfrutar de tus juegos en formato digital con velocidad y fluidez, de acuerdo a la tienda.

Asimismo, con una tecnología de nueva generación podrás disfrutar de trazado de rayos, retroalimentación háptica, gatillos adaptativos y audio 3D para una inmersión total e incluye control inalámbrico DualSense con precisión, respuesta táctil y ergonomía para una experiencia de juego superior.

Esto debes saber antes de comprar una PlayStation