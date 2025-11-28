inklusion logo Sitio accesible
De no creer: Elektra tiene a un súper precio el PS5 y de regalo te da 2 juegos para divertirte

Checa esta oportunidad única de la tienda Elektra a un precio irresistible de la consola que incluye dos juegos de obsequio para que empieces a disfrutarla.

Ana André | DR
Estilo de vida
Si estabas esperando una buena oferta para sumar la PS5 a tu set de entretenimiento, Elektra acaba de lanzar una promoción que cuesta creer. La consola estrella de Sony aparece a un súper precio y, como si fuera poco, la tienda agrega dos juegos de obsequio para que puedas empezar a jugar desde el primer momento.

En su sitio web, la tienda publicó la Consola PS5 Edición Digital Slim a tan solo $11,599, pero para sorpresa de muchos esta rebaja también incluye dos juegos de regalo para comenzar a disfrutarla desde el primer momento.

Estas son las características de la PS5 que tiene en oferta Elektra

  • Diseño slim con 825 GB de almacenamiento
  • Aventura intergaláctica de Astro Bot y la emoción del automovilismo con Gran Turismo
  • Claridad de imagen supernítida 4K
  • Tecnología de nueva generación.
Así es la PS5 que vende Elektra
Elektra

Con un diseño elegante y compacto, sin lector de discos, esta PlayStation es ideal para disfrutar de tus juegos en formato digital con velocidad y fluidez, de acuerdo a la tienda.

Asimismo, con una tecnología de nueva generación podrás disfrutar de trazado de rayos, retroalimentación háptica, gatillos adaptativos y audio 3D para una inmersión total e incluye control inalámbrico DualSense con precisión, respuesta táctil y ergonomía para una experiencia de juego superior.

Esto debes saber antes de comprar una PlayStation

  • Elegir el modelo adecuado: PS5 estándar (con lector) o PS5 Digital (solo juegos descargables).
  • Revisar el almacenamiento: los juegos ocupan muchos GB; quizá necesites ampliar con un SSD compatible.
  • Compatibilidad: verifica si tus juegos y accesorios de PS4 funcionarán con la PS5.
  • Televisor adecuado: para aprovechar la consola al máximo, se recomienda pantalla 4K, HDR y hasta 120 Hz.
  • Accesorios necesarios: control adicional, base de carga, auriculares o cámara según tu estilo de juego.
  • Catálogo disponible: revisa los títulos exclusivos y los juegos que más te interesan antes de comprarla.
  • Servicios extra: considera si te conviene PlayStation Plus para jugar online y recibir juegos mensuales.
  • Actualizaciones y rendimiento: ten en cuenta las mejoras de software y optimizaciones que recibe la consola.
Elektra
