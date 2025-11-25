Elektra rebaja 2 mil pesos a esta pantallota Samsung de 75 pulgadas por tiempo limitado

Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu sala, Elektra acaba de abrirte la puerta. La tienda lanzó una rebaja especial de 2 mil pesos en una enorme pantalla Samsung de 75 pulgadas, una oferta que estará disponible solo por tiempo limitado. Con esta promoción, llevarte una televisión de gran formato y alta calidad es más accesible que nunca.

El popular negocio publicó en su sitio web un descuento importante para la Pantalla UHD Samsung 75 Pulgadas 4K Smart UN75U8000FF, con un precio de $16,999, cuando anteriormente se vendía a $18,999.

Las características de la TV Samsung que ofrece Elektra

Resolución 4K para poder ver películas en mejor calidad

para poder ver películas en mejor calidad Tecnología Smart TV para acceder a plataformas de streaming

para acceder a plataformas de streaming Ajuste automático de brillo gracias a su iluminación LED 4K UHD

gracias a su iluminación LED 4K UHD Con 3 Puertos HDMI y 1 Puerto USB, tu entretenimiento no tendrá límites.

Esta pantalla Samsung Powered se dedica a brindarle acceso a un mundo de contenido más allá de la transmisión para que pueda programar grabaciones, buscar y jugar, todo mientras se conecta a más dispositivos en su hogar, según explica la descripción del producto.

Elektra

A su vez, su amplia pantalla de 75 pulgadas es perfecta para compartir películas, series y videojuegos en la sala de estar de tu casa, que le permitirá a todos tus visitantes disfrutar de cada escena con una excelente definición LED 4K UHD con colores nítidos y realistas para que no pierdan ningún detalle.

Además, cuenta con un perfil delgado que permite que el televisor se integre fácilmente a tu diseño interior, para conseguir un aspecto minimalista que destaca con elegancia.

Por otro lado, al ser una pantalla Smart TV te brinda la posibilidad de conectarte a tu servicio de internet para que puedas navegar por todo tu contenido de streaming como Netflix, YouTube, Spotify y mucho más. Mientras que sus conexiones HDMI y USB te permiten conectar consolas y distintos dispositivos adicionales para multiplicar tu diversión.

Lo que debes tener en cuenta a la hora de comprarte un televisor