Si necesitas un taladro destornillador para arreglar esas cosas que se desarmaron solitas en tu casa, no te preocupes. Elektra tiene soluciones a bajo costo que te sacan de apuros y hacen que cualquier arreglo sea pan comido. Desde colgar cuadros hasta armar muebles, con lo correcto todo se vuelve mucho más fácil y hasta divertido.

Y lo mejor: puedes llevarte el Kit Inalámbrico + Juego de Herramientas de 216 piezas Silverline por solo $4,349. ¿No puedes pagarlo al contado? Tranquilo, hay varias formas de pago que se adaptan a tu bolsillo, para que no tengas que esperar y tu hogar quede perfecto, ordenado y listo para cualquier proyecto de remodelación.

¿Qué características tiene el kit de taladro inalámbrico en oferta en Elektra?

Si te gustan las herramientas que combinan potencia y practicidad, el Kit Silverline Profesional es justo lo que necesitas. Su taladro destornillador inalámbrico DC-HI-TDI-12 no solo es potente, sino también súper manejable: tiene batería recargable, 10 velocidades y un broquero de 10 mm para cambiar brocas en un parpadeo.

Fuente: Elektra Oficial De locura: Elektra remata este kit de taladro de 216 piezas a menos de mitad de precio.

Además, la luz LED te acompaña en esos rincones donde la visibilidad es un desafío. Pero eso no es todo: el kit trae un portafolio completo de accesorios para que puedas empezar a trabajar de inmediato, sin tener que correr a comprar nada extra. Es ideal para arreglos rápidos en casa o cualquier tarea que requiera precisión y movilidad.

Y si lo tuyo es tener todo bajo control, también tiene dados, puntas, llaves, matracas, extensiones y herramientas Torx y hexagonales, todo de acero cromo vanadio. Viene en un estuche rígido que mantiene cada pieza en su lugar y hace que transportarlo sea fácil. Perfecto para el taller, el garage o cualquier rincón donde surja una reparación urgente.

¿Qué facilidades pago tiene Elektra para este kit?

Llévatelo por $4,349 y aprovecha la facilidad de pago que más te convenga. Puedes pagarlo en cuotas desde $73 hasta 100 semanas, para que tu compra sea mucho más accesible y no tengas que preocuparte por un gasto grande de golpe.

Fuente: Elektra Elektra además de buenos productos tiene buenos precios para que adquirir herramientas sea más simple.

Además, si realizas tus pagos directamente desde la App, recibes un ahorro extra que hace que tu préstamo rinda aún más. Así puedes organizar tus pagos de manera cómoda, aprovechar promociones y llevarte lo que quieres sin complicaciones.