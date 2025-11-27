Elektra pone en descuento el perfume La Vie Est Belle de Lancome y cuesta mucho menos que en otras tiendas

Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu fragancia favorita, Elektra acaba de darte la señal perfecta. La tienda puso en descuento el perfume La Vie Est Belle de Lancôme, uno de los aromas más icónicos de la marca, y ahora se consigue por un precio mucho más bajo que en otros lugares, convirtiéndose en una oportunidad irresistible.

Ya sea para regalar en las fiestas o simplemente para darte un gusto, debes aprovechar esta promoción, ya que está arrasando las ventas del sitio web debido a su precio sumamente menor al anterior. Ahora, Elektra vende el perfume de 100 ml a $2,012, cuando estaba a $3,389.

Las cualidades de la loción de Lancôme que vende Elektra

Creada por Olivier Polge, Dominique Ropion y Anne Flipo en 2012, esta es una fragancia de la familia olfativa floral frutal gourmand para mujeres. De acuerdo al portal de la tienda, este es un perfume que se caracteriza por contar con:



Notas de Salida: grosellas negras y pera

grosellas negras y pera Notas de Corazón: iris, jazmín y flor de azahar del naranjo

iris, jazmín y flor de azahar del naranjo Notas de Fondo: pachulí, haba tonka, vainilla y praliné.

Esto tienes que saber antes de comprar un perfume