Elektra pone en descuento el perfume La Vie Est Belle de Lancome y cuesta mucho menos que en otras tiendas
Si quieres renovar tu fragancia favorita, checa la promoción que acaba de publicar Elektra en su sitio web, donde esta loción puede ser tuya sin gastar de más.
Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu fragancia favorita, Elektra acaba de darte la señal perfecta. La tienda puso en descuento el perfume La Vie Est Belle de Lancôme, uno de los aromas más icónicos de la marca, y ahora se consigue por un precio mucho más bajo que en otros lugares, convirtiéndose en una oportunidad irresistible.
Ya sea para regalar en las fiestas o simplemente para darte un gusto, debes aprovechar esta promoción, ya que está arrasando las ventas del sitio web debido a su precio sumamente menor al anterior. Ahora, Elektra vende el perfume de 100 ml a $2,012, cuando estaba a $3,389.
Las cualidades de la loción de Lancôme que vende Elektra
Creada por Olivier Polge, Dominique Ropion y Anne Flipo en 2012, esta es una fragancia de la familia olfativa floral frutal gourmand para mujeres. De acuerdo al portal de la tienda, este es un perfume que se caracteriza por contar con:
- Notas de Salida: grosellas negras y pera
- Notas de Corazón: iris, jazmín y flor de azahar del naranjo
- Notas de Fondo: pachulí, haba tonka, vainilla y praliné.
Esto tienes que saber antes de comprar un perfume
- Tu tipo de piel: la duración de una fragancia cambia según si tu piel es seca, grasa o mixta.
- La concentración del perfume: define la intensidad y duración. Eau de parfum (más duradero); Eau de toilette (más fresco y ligero) o colonia (aroma suave y corta duración).
- La familia olfativa: te ayudará a identificar qué tipo de aromas te gustan como por ejemplo florales, orientales, cítricos, amaderados, dulces o frescos.
- Prueba en tu piel, no en papel: el aroma cambia según tu química corporal. Lo ideal es probarlo y esperar unos minutos para sentir cómo evoluciona.
- La ocasión en que lo usarás: depende si es para algo diario, de noche, en verano o invierno.
- Tu presupuesto: no siempre lo más caro es lo mejor; hay fragancias accesibles con excelente rendimiento.
- La época del año: algunos perfumes funcionan mejor con el clima.