Ex de Poncho de Nigris presume los XV años de su hija con indirecta para el influencer

Luego de la polémica que se generó en torno a la fiesta de XV años de Ivanna, la hija mayor del polémico y controvertido influencer, Poncho de Nigris, su ex, Lucía Garza, compartió una foto de lo que al parecer fue la celebración.

Lucía Garza, también conocida como Lucy G, compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde aparece su hija Ivanna luciendo un hermoso vestido de quinceañera en color rosa.

Todo parece indicar que la imagen de Ivanna fue tomada por un fotógrafo profesional, como parte de su sesión de fotos previo a la magna fiesta de XV años.

¿Qué publicó la madre de Ivanna? Lucía Garza expresó su felicidad por ver crecer a su hija; sin embargo, también aprovechó para lanzarle un dardo envenenado a Poncho de Nigris, el padre de su hija.

Lucía aseguró que no existían suficientes letras, frases o poemas para poder expresar el inmenso amor que siente por su hija que recientemente se convirtió en señorita.

“Hoy cumples 15 años mi persona favorita en el mundo. No hay suficientes letras, poemas o frases que puedan llegar a expresarte mi amor y lo que significas para mí. Cuando escuché tu primera risa, supe que no había otro sonido en el mundo que quisiera conservar y seguir escuchando más que esa risa. Tú me enseñaste lo que es amar profundamente y nunca supe cuánto amor podía tener mi corazón, hasta que llegaste a mi vida…”, se lee en el pie de foto.

¿Cuál fue el dardo envenado para Poncho de Nigris?

Dentro del mensaje, Lucía Garza agregó una frase que al parecer podría tener dedicatoria especial para Poncho de Nigris, el padre de su hija, quien no fue parte de la celebración de XV años.

“Mamá siempre estará aquí contigo para ayudarte a alcanzar tus sueños. ¡Te amo! ¡Feliz Cumpleaños mi princesa Ivanna!”, se lee en el final de la publicación y muchos especulan que es una clara indirecta para el influencer.

¿Poncho de Nigris no estuvo presente?

Todo parece indicar que Poncho de Nigris no estuvo presente en la fiesta de XV años de su hija Ivanna, pues nunca estuvo de acuerdo con que se llevará a cabo.