FOTOS | Enfrentamiento para asegurar lugar en semifinal Exatlón.

Guardianes y Conquistadores regresaron a La Fortaleza tras haber disputado la última Batalla Colosal en Exatlón. Koke Guerrero y Zudikey Rodríguez resultaron victoriosos del asombroso viaje a Turquía y Zudikey aprovechó para revelar que le encantaría viajar con su esposo Patricio Araujo.

Ramiro Garza aprovechó las cámaras de Exatlón para revelar que está preparado para la recta final pese a que nunca imaginó que se enfrentaría a atletas profesionales que se han dedicado toda su vida al deporte cuando él es profesionista sin embargo no dudará en esforzarse al máximo.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores para dar inicio a la batalla del play-off femenil. Las cuatro atletas disputaron el primer blindaje para evitar asistir al duelo de eliminación.

Después de emocionantes carreras entre rojas y azules, finalmente Zudikey Rodríguez consiguió el triunfo al derrotar a Nataly Gutiérrez, asegurando así su boleto en la semifinal de Exatlón.

Nuevamente Guardianes y Conquistadores se reunieron con Antonio Rosique sin embargo en esta ocasión los cuatro varones se enfrentan para conseguir su boleto en la semifinal de Exatlón. Con asombrosas participaciones de todos los atletas, Koke Guerrero consiguió el triunfo.