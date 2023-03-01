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FOTOS | Resumen por Batalla Colosal Exatlón All Star 1 marzo 2023.

Las playas de Exatlón All Star fueron testigos de un emocionante enfrentamiento por la medalla varonil y una gran Batalla Colosal dominada por los rojos.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Llega la disputa por la Medalla Varonil de Exatlón All Star.jpg
2 La Bestia abre el circuito en la prueba contrarreloj.jpg
3 Josué busca rematar su ejecución con su poderosa técnica de tiro.jpg
4 Red Dragon arma rompecabezas antes de enfrentarse al tiro.jpg
5 Keno pasa por su mejor momento en la competencia.jpg
6 Playmaker realiza una buena carrera y deja una buena marca a superar.jpg
7 Raptor sale a toda velocidad a la pista.jpg
8 Andrés arma rápidamente las piezas y hace tiempazo en su turno.jpg
9 Black Panter es un gran tirador y deja fuera a Keno en su turno.jpg
10 Pato tiene algunos problemas en la pista.jpg
11 Pato se mete en la competencia y deja fuera a Josué.jpg
12 El campeón defensor está listo pata salir al circuito.jpg
13 Koke logra un gran tiempo y deja fuera a Capitán Araujo.jpg
14 Lino no logra hacer menor tiempo que sus rivales y queda descalificado.jpg
15 Para Fogel también suena el silbato guillotina y queda fuera.jpg
16 Omar da su mejor esfuerzo pero no logra calificar.jpg
17 En la ronda final Heliud se lleva el oro, Koke la plata y Andrés el bronce.jpg
18 Rosique da inicio a la Batalla Colosal de Exatlón All Star.jpg
Melisa y Sol juegan en el primer enfrentamiento y Sol entrega el punto.
20 Los duelos son mixtos y Red Dragon se enfrenta Triple Jumper.jpg
21 La Bestia pierde contra Pato y le otorga cinco puntos en la nueva dinámica.jpg
22 Evelyn pierde los 8 puntos que se asignó al perder contra Omar.jpg
23 Heliud tiene problemas en la carrera al tocar la arena.jpg
24 Heliud le arranca el puntaje secreto de Fogel al ganar la carrera.jpg
25 Nataly realiza tiros perfectos y le gana a Velociraptor.jpg
26 El equipo rojo se vuelve loco ante el punto de Dynamom.jpg
27 Valery también celebra su victoria contra Black Charro.jpg
28 Los rojos ya llevan una gran ventaja en puntos.jpg
29 Heliud se lleva los últimos puntos de la carrera y entrega el triunfo.jpg
30 Famosos ganan la Batalla Colosal de Exatlón All Star.jpg
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1 Llega la disputa por la Medalla Varonil de Exatlón All Star.jpg
2 La Bestia abre el circuito en la prueba contrarreloj.jpg
3 Josué busca rematar su ejecución con su poderosa técnica de tiro.jpg
4 Red Dragon arma rompecabezas antes de enfrentarse al tiro.jpg
5 Keno pasa por su mejor momento en la competencia.jpg
6 Playmaker realiza una buena carrera y deja una buena marca a superar.jpg
7 Raptor sale a toda velocidad a la pista.jpg
8 Andrés arma rápidamente las piezas y hace tiempazo en su turno.jpg
9 Black Panter es un gran tirador y deja fuera a Keno en su turno.jpg
10 Pato tiene algunos problemas en la pista.jpg
11 Pato se mete en la competencia y deja fuera a Josué.jpg
12 El campeón defensor está listo pata salir al circuito.jpg
13 Koke logra un gran tiempo y deja fuera a Capitán Araujo.jpg
14 Lino no logra hacer menor tiempo que sus rivales y queda descalificado.jpg
15 Para Fogel también suena el silbato guillotina y queda fuera.jpg
16 Omar da su mejor esfuerzo pero no logra calificar.jpg
17 En la ronda final Heliud se lleva el oro, Koke la plata y Andrés el bronce.jpg
18 Rosique da inicio a la Batalla Colosal de Exatlón All Star.jpg
Melisa y Sol juegan en el primer enfrentamiento y Sol entrega el punto.
20 Los duelos son mixtos y Red Dragon se enfrenta Triple Jumper.jpg
21 La Bestia pierde contra Pato y le otorga cinco puntos en la nueva dinámica.jpg
22 Evelyn pierde los 8 puntos que se asignó al perder contra Omar.jpg
23 Heliud tiene problemas en la carrera al tocar la arena.jpg
24 Heliud le arranca el puntaje secreto de Fogel al ganar la carrera.jpg
25 Nataly realiza tiros perfectos y le gana a Velociraptor.jpg
26 El equipo rojo se vuelve loco ante el punto de Dynamom.jpg
27 Valery también celebra su victoria contra Black Charro.jpg
28 Los rojos ya llevan una gran ventaja en puntos.jpg
29 Heliud se lleva los últimos puntos de la carrera y entrega el triunfo.jpg
30 Famosos ganan la Batalla Colosal de Exatlón All Star.jpg
1 Llega la disputa por la Medalla Varonil de Exatlón All Star.jpg
2 La Bestia abre el circuito en la prueba contrarreloj.jpg
3 Josué busca rematar su ejecución con su poderosa técnica de tiro.jpg
4 Red Dragon arma rompecabezas antes de enfrentarse al tiro.jpg
5 Keno pasa por su mejor momento en la competencia.jpg
6 Playmaker realiza una buena carrera y deja una buena marca a superar.jpg
7 Raptor sale a toda velocidad a la pista.jpg
8 Andrés arma rápidamente las piezas y hace tiempazo en su turno.jpg
9 Black Panter es un gran tirador y deja fuera a Keno en su turno.jpg
10 Pato tiene algunos problemas en la pista.jpg
11 Pato se mete en la competencia y deja fuera a Josué.jpg
12 El campeón defensor está listo pata salir al circuito.jpg
13 Koke logra un gran tiempo y deja fuera a Capitán Araujo.jpg
14 Lino no logra hacer menor tiempo que sus rivales y queda descalificado.jpg
15 Para Fogel también suena el silbato guillotina y queda fuera.jpg
16 Omar da su mejor esfuerzo pero no logra calificar.jpg
17 En la ronda final Heliud se lleva el oro, Koke la plata y Andrés el bronce.jpg
18 Rosique da inicio a la Batalla Colosal de Exatlón All Star.jpg
Melisa y Sol juegan en el primer enfrentamiento y Sol entrega el punto.
20 Los duelos son mixtos y Red Dragon se enfrenta Triple Jumper.jpg
21 La Bestia pierde contra Pato y le otorga cinco puntos en la nueva dinámica.jpg
22 Evelyn pierde los 8 puntos que se asignó al perder contra Omar.jpg
23 Heliud tiene problemas en la carrera al tocar la arena.jpg
24 Heliud le arranca el puntaje secreto de Fogel al ganar la carrera.jpg
25 Nataly realiza tiros perfectos y le gana a Velociraptor.jpg
26 El equipo rojo se vuelve loco ante el punto de Dynamom.jpg
27 Valery también celebra su victoria contra Black Charro.jpg
28 Los rojos ya llevan una gran ventaja en puntos.jpg
29 Heliud se lleva los últimos puntos de la carrera y entrega el triunfo.jpg
30 Famosos ganan la Batalla Colosal de Exatlón All Star.jpg

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