FOTOS | Así fue la Gran Final Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

La quinta temporada de Exatlón llega a su fin. Rosique da la bienvenida a los cuatro atletas finalistas que desean conseguir la gloria absoluta al coronarse como campeones.

Antonio Rosique recibió a las dos finalistas en el circuito de máxima velocidad ya que Zudikey Rodríguez al haber ganado la ventaja, decidió elegir esa pista para disputar la primera batalla de la gran final femenil de Exatlón.

David Juárez “La Bestia” se enfrentó contra Koke Guerrero quien eligió el circuito de fuerza del Exatlón para disputar la primera batalla de la serie de la gran final del reality deportivo.

Marysol Cortés eligió el circuito dorado del Exatlón para continuar con la serie de la gran final y mantener la ventaja en el marcador global pues derrotó a Zudikey Rodríguez en la primera batalla por el codiciado trofeo femenil.

Koke Guerrero busca mantener la ventaja en el marcador final de la gran final varonil del Exatlón mientras que David Juárez “La Bestia” aplica su técnica para ganar en el lanzamiento de aros.

El circuito del Exatlón City fue testigo de emocionantes carreras para ganar el codiciado trofeo que Marysol. Zudikey, “La Bestia” y Koke desean. Finalmente Marysol y Koke resultaron victoriosos de la temporada.

