FOTOS | Los atletas dieron todo en la SEMIFINAL de Exatlón.

La Máxima Autoridad del Exatlón convocó a Nataly y Marysol para disputarse el último pase a la FINAL. Las atletas corrieron con toda la garra en el circuito de las tirolesas, en un duelo a siete vidas.

Al principio parecía que la balanza estaba a favor de Sol, pero “Dynamom” no se dejó vencer y con sólo una vida comenzó a obtener victorias, parecía que iba a remontar, pero Marysol Cortés se aferro y ganó el título de finalista.

Más tarde, llegó el momento de que dos leyendas se jugaran el todo por el todo en el circuito libre del Exatlón, Heber Gallegos y David Juárez compitieron a siete vidas para ir a la cumbre. “La Bestia” logró dominar durante seis carreras consecutivas, pero “Thunder” no se iba a quedar atrás y logró continuar en la contienda, parecía que podía vencer a su rival, pero “La Bestia” obtuvo el tiro de la victoria.