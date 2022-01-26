FOTOS | Doble eliminación rumbo a semifinales Exatlón.

Nataly Gutiérrez y Heber Gallegos se reunieron en la piscina de La Fortaleza del Exatlón para hablar de su rendimiento en la competencia por el blindaje pues pese a que fueron derrotados buscarán conseguir la victoria en los duelos de eliminación para evitar ser eliminados de la competencia.

Conquistadores y Guardianes se reunieron en el circuito de máxima velocidad del Exatlón. Antonio Rosique anunció que las tres mujeres de ambos equipos tenían que batirse en duelo para defender su permanencia.

Con una asombrosa participación de Marysol Cortés, logró reafirmar su lugar en la competencia, lamentablemente Ximena Duggan fue eliminada a manos de Marysol Cortés y se despidió de sus compañeros de manera emotiva.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores, en esta ocasión los hombres de ambos equipos a excepción de Koke Guerrero, tenían que defender su permanencia en el reality deportivo más emocionante.

Después de vibrantes carreras entre David Juárez “La Bestia”, Ramiro Garza y Heber Gallegos, lamentablemente Ramiro no logró defender con éxito sus cinco créditos otorgados por la máxima autoridad del Exatlón y fue eliminado de la competencia.

