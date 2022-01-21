FOTOS | Trepidante duelo de eliminación entre Heber y Tony en Exatlón.

Guardianes y Conquistadores dieron una gran pelea en la serie por la Supervivencia de la penúltima semana del Exatlón. El equipo Azul logró conquistar la primera batalla de la serie y salvó a uno de sus atletas.

Los Guardianes intentaron remontar en la última contienda por la permanencia, no querían perder a otro de sus atletas y corrieron con todo para mandar a un azul a eliminación, desafortunadamente no lo lograron.

Los últimos hombres del equipo Rojo estaban destinados al duelo de eliminación, Tony y Heber se enfrentaron en el circuito de los tres niveles en una competencia a siete vidas. Ambos atletas fueron al límite en la pista, “White Mamba” logró descifrar el tiro y en la novena carrera casi acaba con “Thunder”, Tony tenía cuatro vidas mientras que su rival solo una.

Heber sorprendió al jugarse todo sin usar sus medallas en un par de carreras, las emociones estaban desbordadas, finalmente Heber logró superar a su rival y lo dejó fuera del Exatlón.