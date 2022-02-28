FOTOS | Equipo rojo reclama La Fortaleza del Exatlón.

Heliud Pulido, integrante del equipo rojo de Exatlón reveló ante cámaras que fue un duelo de eliminación sumamente difícil al enfrentarse a Ana Lago y a Heber Gallegos. Ana Lago con lágrimas en los ojos reveló ante cámaras que pensó que era su última noche en Exatlón y no podría jugar para pelear La Fortaleza.

El equipo azul del Exatlón ingresó a la Exa-Arena del Exatlón pero un silencio inundó la pista, Antonio Rosique no había llegado a dar la bienvenida e inmediatamente llegó el equipo rojo sorprendiendo a los azules con la ausencia de Heber Gallegos para librar la batalla por La Fortaleza.

Después de emocionantes competencias de puntería, Javi Márquez consiguió el triunfo al derrotar a Pato Araujo y suman un paso más a la posibilidad de traer a un compañero eliminado de Exatlón.

Antonio Rosique, la máxima autoridad del Exatlón recibió a ambos equipos en el circuito de fuerza para poner en disputa La Fortaleza. Después de vibrantes carreras, la batalla por La Fortaleza del Exatlón se definió en una carrera de relevos donde Nataly Gutiérrez y Heliud Pulido le otorgaron el triunfo al equipo rojo.

