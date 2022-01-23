FOTOS | Eufórico duelo cruzado por permanencia Exatlón.

El equipo rojo de Guardianes regresó al Campamento del Exatlón después de que Heber Gallegos derrotó a Tony González. Nataly Gutiérrez reveló ante cámaras que ella le ofreció la medalla a Tony por compañerismo sin embargo Tony se negó a aceptarla.

Las mujeres del equipo azul se reunieron en La Fortaleza para planear su estrategia en la siguiente batalla por La Supervivencia. Marysol Cortés aprovechó la reunión para revelar que está segura de que pueden llegar a la final sin ningún problema.

Antonio Rosique recibió a Conquistadores y a Guardianes para dar inicio a la última jornada de Supervivencia de la temporada, en esta ocasión ambos equipos se enfrentarían en las playas del Exatlón.

Después de emocionantes carreras, el equipo azul de Conquistadores logró el triunfo en la primera batalla por La Supervivencia de Exatlón asegurando que una de las dos mujeres rojas asistan al duelo de eliminación sin embargo Guardianes logró empatar la serie con una ligera ventaja de tres puntos en el marcador final.

Antonio Rosique anunció que Nataly Gutiérrez y Tanya Núñez al ser los rendimientos más bajos se enfrentarían en el duelo de eliminación. Con siete vidas cada una y después de vibrantes batallas, lamentablemente Tanya no pudo defender su lugar en la competencia.

