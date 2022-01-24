FOTOS | Inicia la semana final Exatlón con emocionantes competencias.

El equipo azul de Conquistadores regresó con los ánimos decaídos tras la salida de Tanya Núñez. Ximena Duggan no dudó en confesar que será muy difícil mantener la convivencia con los integrantes del equipo rojo de Guardianes después de que Nataly Gutiérrez eliminara a Tanya de Exatlón.

Heber Gallegos y David Juárez se reunieron en la alberca de La Fortaleza para hablar de la tercera temporada pues resulta que en esta temporada se invirtieron los papeles ya que el equipo azul mantiene más integrantes en la competencia.

David Juárez “La Bestia” aprovechó las cámaras de Exatlón para revelar que a pesar de que sus compañeros de equipo han llegado a la recta final, las competencias ya no son en equipo.

Antonio Rosique recibió a los ocho atletas de ambos equipos, se enfrentan en la Exa-Arena para conseguir la ventaja individual: elegir circuito y tiro final de la primera batalla final. Con asombrosas participaciones contra el reloj finalmente Zudikey Rodríguez y Koke Guerrero consiguieron el triunfo.

El circuito de la mina de Exatlón fue el lugar de las feroces competencias entre rojos y azules en la última Batalla Colosal de la semana final. Después de feroces carreras, Zudikey Rodríguez y Koke Guerrero nuevamente consiguieron el triunfo.