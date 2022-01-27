FOTOS | Pase directo a la gran final de Exatlón.

El equipo azul de Conquistadores se reunió en las cercanías de La Fortaleza de Exatlón pues revelaron que Ramiro Garza logró sorprenderlos con su gran avance en el duelo de eliminación. Marysol Cortés confesó que se siente preparada para la siguiente batalla.

Zudikey Rodríguez y Nataly Gutiérrez planean conseguir el boleto a la final para enfrentarse en la final del Exatlón. Koke Guerrero reveló ante cámaras que desea retomar la victoria absoluta y levantar el trofeo del Exatlón como Ernesto Cázares.

Antonio Rosique recibió a los semifinalistas de ambos equipos en el circuito de fuerza para poner en disputa el pase directo a la final del Exatlón. Las tres atletas se enfrentaron con todas sus fuerzas, Zudikey Rodríguez consiguió el boleto a la final.

Guardianes y Conquistadores se reunieron en el circuito del fin del mundo, los atletas de ambos equipos disputaron el primer boleto a la gran final del Exatlón en la rama varonil. Con una espectacular participación de Koke Guerrero, logró derrotar a Heber y a David de esta manera se convirtió en el primer finalista de la temporada.

