FOTOS | Reñida batalla de velocidad por permanencia en Exatlón.

El equipo azul de Conquistadores regresó con los ánimos decaídos tras la salida Uriel Pizarro. Mientras que Ramiro Garza reveló ante cámaras que no quería estar en eliminación en contra de sus compañeros del equipo azul en Exatlón.

Nataly Gutiérrez reveló ante cámaras que el equipo rojo de Guardianes de alguna manera ya está acostumbrado a sentir la adrenalina de las batallas por La Supervivencia del Exatlón sin embargo Zudikey Rodriguez aprovechó para comentar que necesitan repetir la victoria para evitar perder a una compañera en esta semana de eliminaciones en Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores para dar inicio a otra jornada de Supervivencia, en esta ocasión una atleta tendrá que despedirse de las tierras y playas del Exatlón.

El equipo de Conquistadores tomó la delantera en el marcador global de la batalla por La Supervivencia sin embargo Guardianes logró empatar el marcador y de esta manera una atleta de ambos equipos se enfrentarán en la eliminación de Exatlón.

Macky González y Paulina Martínez fueron seleccionadas por su bajo rendimiento en Exatlón para defender su permanencia en el reality deportivo más emocionante. Macky González no logró defender su lugar en el Exatlón, su equipo la despidió con aplausos y lágrimas.

