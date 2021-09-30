FOTOS: Triunfo, Fortaleza y despedida inminente en Exatlón.

Ricardo “El Loco” Arreola reveló ante cámaras que está ansioso por conocer la decisión de los doctores con respecto a su lesión en la rodilla. Guardianes se reunieron en Fortaleza para evaluar al equipo azul con la actitud que tomaron con la lesión de Ricardo.

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Paulina Martínez confesó que admira la determinación y ganas de competir de Ricardo sin embargo no está de acuerdo que Conquistadores tomen a la ligera la lesión de su compañero pues Jahir Ocampo anunció que una lesión así no debe tomarse a la ligera.

El equipo de Conquistadores fue trasladado a un lugar especial para recibir al equipo especial que se encargó de atender y cuidar los detalles estéticos de cada integrante del equipo azul.

Guardianes defiende La Fortaleza del Exatlón.

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Antonio Rosique recibió a Guardianes y Conquistadores en el Circuito Escape Del Submarino para disputar La Fortaleza del Exatlón, además anunció que nuevamente habrá prueba adicional para el equipo que resulte ser el perdedor del encuentro.

Guardianes toma la delantera rápidamente pues planean permanecer en La Fortaleza. Conquistadores quiere salir de Campamento y evitar enfrentarse a la prueba adicional del Exatlón.

Después de cardiacas carreras entre rojos y azules, finalmente Guardianes logró derrotar a Conquistadores y asegura su permanencia en La Fortaleza. Conquistadores tuvieron que afrontar la prueba adicional de quitar los tablones que impiden abrir las puertas y ventanas del Campamento.

Conquistadores pierden a Ricardo “El Loco” Arreola por lesión en Exatlón.

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Conquistadores y Guardianes se reunieron con Antonio Rosique para iniciar la serie por La Supervivencia del Exatlón en el Circuito Del Lodo. Además anunció que ya tiene el dictamen médico con la decisión sobre la lesión de Ricardo “El Loco” Arreola.

El circuito del lodo del Exatlón fue testigo de una batalla colosal entre rojos y azules, finalmente el equipo de Conquistadores resultó victorioso y asegura que una mujer roja asista al duelo de eliminación. Lamentablemente la decisión final del médico fue que Ricardo “El Loco” Arreola no debe continuar en la competencia por su lesión en la rodilla.

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