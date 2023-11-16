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FOTOS | Por la Medalla y Villa 360 de Exatlón México

No te pierdas lo mejores momentos de la competencia en increíbles fotos. ¡Revive el duelo por la medalla varonil y la Villa 360 de Exatlón México!

Por: Zoé Navarrete

1 Los hombres se enfrentaron por ganar una medalla de oro.jpg
2 En la primer carrera Edgar vence a Diego y queda eliminado.jpg
3 Segunda carrera_ Big Papi vs Velociraptor.jpg
4 Javi es derrotado y queda fuera.jpg
5 Llegó la esperada carrera entre Daniel Corral y Ernesto Cázares.jpg
6 El niño maravilla sale con todo al circuito.jpg
7 Tras un emocionante duelo, Ernesto se lleva la victoria y Corral queda fuera.jpg
8 Jawy quiere demostrar que puede ser mejor en Exatlón México.jpg
9 Pero Heliud es mejor en los tiros y continúa en la competencia.jpg
10 Pato demuestra por qué fue campeón y gana el duelo a Javi.jpg
11 Veloci sale con todo dispuesto a obtener la presea.jpg
12 Edgar es vencido en la segunda ronda.jpg
13 Finalmente, Capitán Araujo es el total vencedor y se lleva la medalla en Exatlón México.jpg
14 ¡Muchas felicidades a Pato por su victoria!.jpg
15 ¡Sí México! Aquí inicia la batalla por la Villa 360.jpg
16 Los azules atacan por el territorio.jpg
17 Los rojos defienden a toda costa.jpg
18 Arranca Capitán Araujo en la primer carrera.jpg
19 Big Papi sale con toda la potencia.jpg
20 Javi Márquez gana el punto y celebra tiernamente.jpg
21 Macky viene dispuesta a sumar a su equipo.jpg
22 Pero el poder de Mati se hace presente y rojos obtienen el primer punto.jpg
23 Jawy viene concentrado a la competencia.jpg
24 Por fin a Jawy se le da el tiro y obtiene punto.jpg
25 Dani Corral se queda corto.jpg
26 Edgar trae buen nivel en la carrera.jpg
27 Pero es Javi quien arrasa y cae el cuarto punto azul.jpg
28 Edgar se queda a poco de obtener una anotación más a su equipo.jpg
29 Azules celebran la victoria de Javi.jpg
30 La Villa 360 al fin es ganada por el equipo azul de Exatlón México.jpg
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1 Los hombres se enfrentaron por ganar una medalla de oro.jpg
2 En la primer carrera Edgar vence a Diego y queda eliminado.jpg
3 Segunda carrera_ Big Papi vs Velociraptor.jpg
4 Javi es derrotado y queda fuera.jpg
5 Llegó la esperada carrera entre Daniel Corral y Ernesto Cázares.jpg
6 El niño maravilla sale con todo al circuito.jpg
7 Tras un emocionante duelo, Ernesto se lleva la victoria y Corral queda fuera.jpg
8 Jawy quiere demostrar que puede ser mejor en Exatlón México.jpg
9 Pero Heliud es mejor en los tiros y continúa en la competencia.jpg
10 Pato demuestra por qué fue campeón y gana el duelo a Javi.jpg
11 Veloci sale con todo dispuesto a obtener la presea.jpg
12 Edgar es vencido en la segunda ronda.jpg
13 Finalmente, Capitán Araujo es el total vencedor y se lleva la medalla en Exatlón México.jpg
14 ¡Muchas felicidades a Pato por su victoria!.jpg
15 ¡Sí México! Aquí inicia la batalla por la Villa 360.jpg
16 Los azules atacan por el territorio.jpg
17 Los rojos defienden a toda costa.jpg
18 Arranca Capitán Araujo en la primer carrera.jpg
19 Big Papi sale con toda la potencia.jpg
20 Javi Márquez gana el punto y celebra tiernamente.jpg
21 Macky viene dispuesta a sumar a su equipo.jpg
22 Pero el poder de Mati se hace presente y rojos obtienen el primer punto.jpg
23 Jawy viene concentrado a la competencia.jpg
24 Por fin a Jawy se le da el tiro y obtiene punto.jpg
25 Dani Corral se queda corto.jpg
26 Edgar trae buen nivel en la carrera.jpg
27 Pero es Javi quien arrasa y cae el cuarto punto azul.jpg
28 Edgar se queda a poco de obtener una anotación más a su equipo.jpg
29 Azules celebran la victoria de Javi.jpg
30 La Villa 360 al fin es ganada por el equipo azul de Exatlón México.jpg
1 Los hombres se enfrentaron por ganar una medalla de oro.jpg
2 En la primer carrera Edgar vence a Diego y queda eliminado.jpg
3 Segunda carrera_ Big Papi vs Velociraptor.jpg
4 Javi es derrotado y queda fuera.jpg
5 Llegó la esperada carrera entre Daniel Corral y Ernesto Cázares.jpg
6 El niño maravilla sale con todo al circuito.jpg
7 Tras un emocionante duelo, Ernesto se lleva la victoria y Corral queda fuera.jpg
8 Jawy quiere demostrar que puede ser mejor en Exatlón México.jpg
9 Pero Heliud es mejor en los tiros y continúa en la competencia.jpg
10 Pato demuestra por qué fue campeón y gana el duelo a Javi.jpg
11 Veloci sale con todo dispuesto a obtener la presea.jpg
12 Edgar es vencido en la segunda ronda.jpg
13 Finalmente, Capitán Araujo es el total vencedor y se lleva la medalla en Exatlón México.jpg
14 ¡Muchas felicidades a Pato por su victoria!.jpg
15 ¡Sí México! Aquí inicia la batalla por la Villa 360.jpg
16 Los azules atacan por el territorio.jpg
17 Los rojos defienden a toda costa.jpg
18 Arranca Capitán Araujo en la primer carrera.jpg
19 Big Papi sale con toda la potencia.jpg
20 Javi Márquez gana el punto y celebra tiernamente.jpg
21 Macky viene dispuesta a sumar a su equipo.jpg
22 Pero el poder de Mati se hace presente y rojos obtienen el primer punto.jpg
23 Jawy viene concentrado a la competencia.jpg
24 Por fin a Jawy se le da el tiro y obtiene punto.jpg
25 Dani Corral se queda corto.jpg
26 Edgar trae buen nivel en la carrera.jpg
27 Pero es Javi quien arrasa y cae el cuarto punto azul.jpg
28 Edgar se queda a poco de obtener una anotación más a su equipo.jpg
29 Azules celebran la victoria de Javi.jpg
30 La Villa 360 al fin es ganada por el equipo azul de Exatlón México.jpg
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