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FOTOS | Grandes tiros de poder por la Villa 360 de Exatlón México

La competencia se puso reñida en el reality. Rojos y Azules tiraron con todo para obtener su punto y llevarse consigo la Villa 360 de Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

1 Lili y Veloci fueron elegidos para ir al duelo por la ventaja.jpg
2 Por el equipo rojo salieron Heliud y Nataly.jpg
3 Heliud y Andrés salieron a toda carrera en el circuito del Crossfit de Exatlón México.jpg
4 Black Panther pasa los neumáticos pero Andrés lo hace mejor y entrega punto.jpg
5 Nataly se esfuerza por dar lo mejor a su equipo.jpg
6 Lili sale poderosa y también entrega punto.jpg
7 En la segunda ronda los rojos recuperan.jpg
8 Velociraptor va volando en la pista.jpg
9 En zona de tiro Andrés tira las pelotas.jpg
10 Heliud apunta, tira y gana.jpg
11 Lili viene a recuperar y mantener la ventaja.jpg
12 Esta vez el tiro no se le da y no concreta.jpg
13 Nataly empata el marcador de Exatlón México.jpg
14 El último enfrentamiento se pone cardiaco.jpg
15 ¡Andrés da el punto y azules ganan el juego por la ventaja!.jpg
16 Rosique da la bienvenida al circuito de Mega Pixel.jpg
17 Los rojos quieren obtener de nuevo el territorio.jpg
18 Azules defenderán a toda costa la Villa 360 de Exatlón México.jpg
19 Black Panther viene por su revancha y entrega el primer punto rojo.jpg
20 Diana vence a Mireya en la segunda carrera.jpg
21 Diego y Big Papi a la alberca de cubos.jpg
22 Javi Márquez entrega el primer punto para los azules.jpg
23 Andrea quiere recuperar el poder azul en el marcador.jpg
24 En línea de tiro Dynamom tira con fuerza.jpg
25 Sky Four empata el marcador dos a dos.jpg
26 Jawy quiere demostrar que tiene con qué ganar.jpg
27 Pero la experiencia y el tiro de poder de Capitán vence a su rival azul.jpg
28 Macky lo deja todo en el circuito.jpg
29 Mati viene poderosa y entrega sus puntos.jpg
30 La victoria es para los rojos y recuperan la Villa 360 de Exatlón México.jpg
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1 Lili y Veloci fueron elegidos para ir al duelo por la ventaja.jpg
2 Por el equipo rojo salieron Heliud y Nataly.jpg
3 Heliud y Andrés salieron a toda carrera en el circuito del Crossfit de Exatlón México.jpg
4 Black Panther pasa los neumáticos pero Andrés lo hace mejor y entrega punto.jpg
5 Nataly se esfuerza por dar lo mejor a su equipo.jpg
6 Lili sale poderosa y también entrega punto.jpg
7 En la segunda ronda los rojos recuperan.jpg
8 Velociraptor va volando en la pista.jpg
9 En zona de tiro Andrés tira las pelotas.jpg
10 Heliud apunta, tira y gana.jpg
11 Lili viene a recuperar y mantener la ventaja.jpg
12 Esta vez el tiro no se le da y no concreta.jpg
13 Nataly empata el marcador de Exatlón México.jpg
14 El último enfrentamiento se pone cardiaco.jpg
15 ¡Andrés da el punto y azules ganan el juego por la ventaja!.jpg
16 Rosique da la bienvenida al circuito de Mega Pixel.jpg
17 Los rojos quieren obtener de nuevo el territorio.jpg
18 Azules defenderán a toda costa la Villa 360 de Exatlón México.jpg
19 Black Panther viene por su revancha y entrega el primer punto rojo.jpg
20 Diana vence a Mireya en la segunda carrera.jpg
21 Diego y Big Papi a la alberca de cubos.jpg
22 Javi Márquez entrega el primer punto para los azules.jpg
23 Andrea quiere recuperar el poder azul en el marcador.jpg
24 En línea de tiro Dynamom tira con fuerza.jpg
25 Sky Four empata el marcador dos a dos.jpg
26 Jawy quiere demostrar que tiene con qué ganar.jpg
27 Pero la experiencia y el tiro de poder de Capitán vence a su rival azul.jpg
28 Macky lo deja todo en el circuito.jpg
29 Mati viene poderosa y entrega sus puntos.jpg
30 La victoria es para los rojos y recuperan la Villa 360 de Exatlón México.jpg
1 Lili y Veloci fueron elegidos para ir al duelo por la ventaja.jpg
2 Por el equipo rojo salieron Heliud y Nataly.jpg
3 Heliud y Andrés salieron a toda carrera en el circuito del Crossfit de Exatlón México.jpg
4 Black Panther pasa los neumáticos pero Andrés lo hace mejor y entrega punto.jpg
5 Nataly se esfuerza por dar lo mejor a su equipo.jpg
6 Lili sale poderosa y también entrega punto.jpg
7 En la segunda ronda los rojos recuperan.jpg
8 Velociraptor va volando en la pista.jpg
9 En zona de tiro Andrés tira las pelotas.jpg
10 Heliud apunta, tira y gana.jpg
11 Lili viene a recuperar y mantener la ventaja.jpg
12 Esta vez el tiro no se le da y no concreta.jpg
13 Nataly empata el marcador de Exatlón México.jpg
14 El último enfrentamiento se pone cardiaco.jpg
15 ¡Andrés da el punto y azules ganan el juego por la ventaja!.jpg
16 Rosique da la bienvenida al circuito de Mega Pixel.jpg
17 Los rojos quieren obtener de nuevo el territorio.jpg
18 Azules defenderán a toda costa la Villa 360 de Exatlón México.jpg
19 Black Panther viene por su revancha y entrega el primer punto rojo.jpg
20 Diana vence a Mireya en la segunda carrera.jpg
21 Diego y Big Papi a la alberca de cubos.jpg
22 Javi Márquez entrega el primer punto para los azules.jpg
23 Andrea quiere recuperar el poder azul en el marcador.jpg
24 En línea de tiro Dynamom tira con fuerza.jpg
25 Sky Four empata el marcador dos a dos.jpg
26 Jawy quiere demostrar que tiene con qué ganar.jpg
27 Pero la experiencia y el tiro de poder de Capitán vence a su rival azul.jpg
28 Macky lo deja todo en el circuito.jpg
29 Mati viene poderosa y entrega sus puntos.jpg
30 La victoria es para los rojos y recuperan la Villa 360 de Exatlón México.jpg
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