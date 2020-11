¿Los Titanes tienen problemas dentro del equipo? En FOTOS te platicamos algunos de los roces que los atletas han tenido.

Los problemas de los Titanes. GALERÍA

Los atletas de Exatlón siempre se han caracterizado por formar en cada equipo una nueva familia, se convierten en hermanos no sanguíneos, hermanos de aventura exatlónica, ¡pero a veces no es así! Esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes, hemos visto al equipo azul más unido y amoroso que en cualquier otra emisión; se procuran, se apoyan, se divierten, lo disfrutan, se echan porras, se escuchan, se exigen, se nota que se quieren y respetan todos, no hay una voz de mando, todos dan su opinión, todos son iguales. Mientras que en el equipo de Titanes, se les ha notado diferentes, algunos distantes, a veces se molestan unos con otros, con diferentes pensamientos, ¡y dentro del equipo se ven alguno grupitos! ¡Parece que tienen algunos problemas! Aquí te contamos algunos...

Hace unas semanas, Carmelita se dijo inconforme con algunos miembros del equipo, pues no confiaban en ella para ir a competir a los circuitos en algún punto importante, ¡y lo notó en especial de Zudy y Pato que consideraba grandes amigos! No se sintió apoyada, ni con la confianza del equipo, sintió cosas negativas de algunos de ellos, ¡y dijo que no era la primera vez que sucedía! Ana Lago la apoyó diciendo que habían cosas que a ella y a muchos no les parecían, pero que para no pelear, no las decían y eso estaba afectando al equipo. ¡Así que Carmelita no era la única que se sentía así! Después tuvieron tiempo de hablar y arreglar sus diferencias, pero desde entonces, se le ha visto alejada de los que eran sus compañeros de temporada y ha establecido una amistad muy linda con Mati y Ana Lago. ¿Será que no se arreglaron las cosas entre ellos del todo?

Por otro lado, Mati se vio molesta en algunas ocasiones que sintió que el equipo no la respaldaba ni apoyaba durante sus pasadas en los circuitos, pues corría sola, sin nadie que estuviera alentándola en su recorrido. ¡Saben que de una u otra manera, ese punto es seguro, ya que “Terminator” rara vez falla! Pero de igual forma, confirmó sentirse mal de que nadie iba con ella a apoyarla. Además, en uno de sus testimoniales dijo que las competidoras azules habían subido de nivel ya que pasaban muchas veces, pero que en el equipo rojo las competidoras estaban un tanto estancadas, pues siempre pasaban las mismas a competir. ¡BOOOM! Una indirecta muy directa. Mati ha continuado su bella amistad con Mau, y se sumó esta temporada Ana, Mati y Aris a su grupo cercano de amigos.

Aristeo Cázares fue el último caso que nos da a entender que dentro del equipo rojo hay divisiones. Hace unos días, después de perder un enfrentamiento contra “La Bestia”, Aris lanzó con fuerza y coraje el boomerang del circuito y se alejó de todos sus compañeros durante unos minutos para despejarse y llorar. ¡Nadie entendía lo que sucedía! Después de un rato, Aris regresó con sus compañeros y con lágrimas en los ojos pidió disculpas, explicó que durante lo que va de la temporada, se había guardado muchas cosas y llegó un momento en el que no pudo más y explotó. Adrián, Patricio y Zudikey lo abrazaron y apoyaron... En la ceremonia pidió otra disculpa, esta vez a su equipo, sus rivales y a la producción del programa. “Desde hace unos días he tenido complicaciones que no he externado a mi equipo y yo creo que hoy no fue mi día... salí enojado conmigo, salí furioso en todo el circuito, traté de relajarme y no pude hacerlo. Exploté y preferí tomarme mi tiempo, ir a caminar, reflexionar y tratar de tranquilizarme, porque a pesar de que tengamos problemas, no es la manera de externarlos... Ya lo hablaré con mi equipo, con alguien en quien confíe”. Dijo el trazador de parkour. Al terminar el juego, Carmelita le dijo que en nombre de todo el equipo, le brindaban su apoyo.

¡Queda mucha historia que contar en esta aventura llamada Exatlón Titanes vs. Héroes! Y los participantes deberán intentar llevarse bien si no quieren pasarla mal durante su estadía en esas tierras. ¿Veremos una unión en el equipo de Titantes pronto? ¡Esperemos que sí!