Revelan autopsia de Micky Hair: esto dice el informe sobre la muerte del estilista de Ángela Aguilar

El asesinato de Micky Hair, conocido estilista de celebridades como Ángela Aguilar, dejó un vacío difícil de explicar en el gremio artístico y en redes sociales. Días después del crimen, autoridades capitalinas confirmaron que la causa de muerte fue por impactos de bala en el cráneo, resultado que se obtuvo tras la necropsia realizada en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO).

Micky, cuyo nombre real era Miguel Ángel de la Mora Larios, fue atacado el 29 de septiembre cuando salía de su propio salón en CDMX. Detrás de su imagen siempre sonriente y su éxito en Polanco, había una historia más complicada que hoy cobra relevancia.

¿Qué reveló el informe forense del cuerpo de Micky Hair?

Aunque la autopsia completa no se ha difundido al público, fuentes ministeriales consultadas por El País aseguraron que el cuerpo de Miguel presentaba heridas provocadas por arma de fuego, específicamente en la cabeza, lo que coincide con los testimonios de personas que presenciaron el ataque.

El procedimiento se llevó a cabo en el INCIFO y, según estas versiones, no se encontraron señales de forcejeo, lo que refuerza la versión de un ataque directo, no fortuito. El reporte fue entregado a la familia y será pieza clave en el desarrollo de la carpeta de investigación.

¿Dónde fue asesinado Micky Hair y qué se sabe del ataque?

Los hechos ocurrieron frente a su salón de belleza ubicado sobre avenida Masaryk, una de las zonas más transitadas y vigiladas de la colonia Polanco. Eran casi las nueve de la noche cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se le acercaron y le dispararon a quemarropa.

Testigos afirman que no hubo discusión ni intento de robo. Simplemente, se acercaron, lo atacaron y escaparon. Paramédicos llegaron minutos después, pero ya no había nada por hacer.

De acuerdo con medios locales, Micky había expresado preocupación semanas antes por su seguridad. Incluso, había levantado una denuncia por fraude, amenazas y acoso ante las autoridades correspondientes.

¿Quién mató a Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar?

El caso aún está en investigación, pero ya hay un nombre que se repite en las filtraciones: Eduardo Ederly González Martínez “Tank Turner”, examigo de Micky con quien presuntamente había tenido diferencias económicas y personales.

Algunas fuentes aseguran que Ederly lo habría extorsionado, situación que Micky denunció formalmente ante la Fiscalía. Sin embargo, hasta ahora no hay una orden de aprehensión girada, ni declaración pública por parte de las autoridades que confirme si ya está detenido o prófugo.