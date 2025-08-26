Actriz Zhao Lusi revela que fue “exorcizada” como parte de un tratamiento contra la depresión

Una nueva polémica se está dando a conocer en la industria del entretenimiento, y es que se reveló que la actriz Zhao Lusi pasó por momentos muy complicados con su agencia, a quienes señala de algunos malos tratos en su contra.

La joven de 26, con una carrera por delante, hace poco se convirtió en tendencia por la situación que vivió, pues llegó a ser vista desplomada en una silla de ruedas mientras estaba enfrentando algunos problemas con su salud mental. Sin embargo, lo sorprendente de este caso, es que se detalló que su agencia intentó tratarla por medio de un ‘exorcismo’, tema que ha causado polémica y que ha sido negado.

¿Qué pasó con la actriz Zhao Lusi?

La actriz china reveló que su agencia, Tianjin Galaxy Cool Entertainment Culture Media Co, quería someterla a algunos exámenes. Tratamientos con los que ella no estaba de acuerdo, incluso se detalló que actualmente está librando un proceso legal con dicha empresa.

Mientras enfrentaba sus problemas, la agencia aparentemente iba a absorber las pérdidas que se estaban generando a raíz de que la actriz no podía trabajar, lo que ocasionó una pausa en los proyectos. Sin embargo, las cosas no sucedieron de esa forma, la actriz reveló que no tuvo apoyo económico. Además, retiraron 280,000 dólares de su cuenta empresarial, sin que ella fuera consultada.

Tras su enfermedad, tomó la decisión de ponerle una pausa a su vida laboral y enfocarse en su recuperación. Aunque las cosas cambiaron cuando un medio llamado The South China Morning Post, reveló que supuestamente la agencia que la representaba habría intentado tratar sus problemas de salud mental con un chamán.

¿Cuál es el estado de salud de Zhao Lusi?

La actriz reveló que fue encerrada en una habitación de un hotel y le realizaron un ‘exorcismo’. Por su parte, la agencia decidió hablar sobre esta situación y detalló lo siguiente para AsiaOne.