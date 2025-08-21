Revelan que Ángela Aguilar le dedicó una canción a Nodal cuando aún estaba con Cazzu

Ángela Aguilar y Christian Nodal han confeccionado una de las parejas más llamativas, exitosas y, a su vez, polémicas dentro del entretenimiento y espectáculo en México. Un ejemplo de lo anterior es la teoría que indica que, aún cuando estaba con Cazzu, la hija de Pepe Aguilar ya le dedicaba canciones a su esposo.

En este punto, es preciso mencionar que, antes de unirse en matrimonio con Ángela Aguilar, Christian Nodal sostuvo una relación amorosa con Cazzu de mucho tiempo, misma que trajo consigo el nacimiento de la pequeña Inti pero que, sin embargo, no pudo continuar por decisión del cantante de regional mexicano.

¿Ángela Aguilar ya le dedicaba canciones a Nodal cuando estaba con Cazzu?

La teoría se solventa de la declaración que Ángela Aguilar hizo en un concierto en Los Ángeles, Estados Unidos. Aquí, reveló que existe una canción que le recuerda mucho a Christian Nodal, en un clip que se hizo viral en redes. La canción tiene como nombre “Contigo A La Distancia” y es una de las favoritas de sus fans.

Lo curioso de esta situación es que, “Contigo A La Distancia”, forma parte del disco “Bolero”, mismo que se estrenó durante el año pasado. Aunado a ello, en una entrevista con nuestra querida Pati Chapoy, Ángela Aguilar confesó que, cuando estaba grabando esta canción, no podía dejar de llorar.

Vale mencionar que “Bolero” salió a la luz en febrero del 2024, por lo que, para estas fechas, Christian Nodal y Cazzu seguían juntos. Ante este hecho, usuarios en redes sociales consideran que esta nueva versión, misma que fue escrita por César Portillo en 1946, sería una dedicatoria especial para su hoy esposo cuando estaba con otra mujer.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal piensan divorciarse?

Si bien es una realidad que en los últimos meses las polémicas en torno a su matrimonio, así como distintas cuestiones de infidelidad, han permeado la vida privada de los dos cantantes, la realidad es que ni Ángela Aguilar ni el propio Christian Nodal han hablado sobre un posible divorcio, lo cual descarta este hecho a corto y mediano plazo.

