Critican a Ángela Aguilar por supuestamente COMPARARSE con la Virgen María

Lo que comenzó como un mensaje de apoyo por parte de una fan, le está trayendo críticas en redes sociales a Ángela Aguilar. Después de que publicó una historia con un mensaje religioso, a la cantante de regional mexicano la están acusando de compararse con la Virgen María.

"Recuerda a María", le escribió una fan a Ángela Aguilar y ella lo compartió

Este fin de semana, Ángela Aguilar publicó una historia de Instagram donde compartía captura del mensaje de apoyo que una fan le escribió. En este mensaje se abordaba implícitamente todo el ‘hate’ que la cantante ha recibido en el año que lleva casada con Christian Nodal.

“En medio de tanto ruido y juicio, quiero recordarte que tu valor no depende de lo que se dice de ti”, comenzaba el mensaje de la fan. “No olvides que, incluso en medio de la confusión o la crítica, el amor sigue siendo una escuela donde Dios nos moldea con ternura”.

Posteriormente, el mensaje de la fan tiene algunos comentarios que están causando controversia. “Recuerda a María, que no necesitó explicar lo que solo Dios entendía. Ella guardaba todo en su corazón, y en ese silencio encontraba la fuerza más grande: la de confiar plenamente en el amor divino, Dios”.

Encima de la captura del mensaje, Ángela escribió un agradecimiento: “mensajes que sanan. Gracias por siempre llenarme de amor y apoyo angelitxs. Los llevo en mi corazón”. Cabe mencionar que ella en varias ocasiones ha compartido pasajes bíblicos en sus redes sociales.

En sus publicaciones más recientes de Instagram, han aparecido comentarios con fuertes críticas hacia Ángela Aguilar por el mensaje que compartió. Hay quienes interpretan que la fan estaba comparando a la cantante con la Virgen María y, al compartir la captura, ella estaría de acuerdo.

“Sin ofender, pero primero se mete en una relación y después resultó la Virgen María” y “ahora eres la más católica”, son algunos de los comentarios. También hubo alguien que le escribió: “pero María no se metía con gente casada o comprometida”.

Aunque han pasado varios meses sin que ella responda directamente a la polémica respecto a cómo inició su relación con Nodal, la pareja ha seguido envuelta en críticas y ‘hate’ tras las entrevistas que ha dado él. Hace poco más de un mes, Ángela fue abucheada durante una presentación de Christian en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y lo mismo había ocurrido en el concierto con motivo de el Grito de Independencia que ella dio con su familia el 15 de septiembre en Guadalajara.