Saquearon la tumba de la recordada actriz Silvia Pinal

El próximo 28 de noviembre se cumplirá un año de la muerte de Silvia Pinal. La actriz dejó su huella grabada en el cine mexicano y despertó el cariño de millones de personas. En este marco, su última asistente, Efigenia Ramos, confirmó que la tumba de la famosa fue saqueada por lo que se tuvo que contratar a alguien que la cuide y mantenga.

Descanse en paz Silvia Pinal: COBERTURA ESPECIAL [VIDEO] Falleció la actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano, Silvia Pinal. Ventaneando realiza una cobertura el día de su partida.

Silvia Pinal murió hace casi un año a los 93 años de edad y su partida ha dejado un gran vació en su familia, sus seguidores y el mundo del espectáculo. Fue parte de la época de oro del cine mexicano, motivo por el cual su talento e impronta son ampliamente recordados.

¿Qué le pasó a la tumba de Silvia Pinal?

Efigenia Ramos, última asistente que tuvo Silvia Pinal, fue la encargada de revelar un tato muy triste y es que la tumba de la gran actriz había sido saqueada. Según explicó, sin precisar el día, sujetos ignorados ingresaron a la cripta y la Vandalizaron.

“Se metieron a hacerle daño a la cripta”, remarcó Efigenia Ramos pero aclaró que la familia de Silvia Pinal ya la había mandado a arreglar. De todos modos, se mostró indignada ya que “van y se roban las cosas, dañan todo”.

¿La tumba de Silvia Pinal está abandonada?

Esta confirmación golpeó fuerte en la prensa nacional ya que tiempo atrás habían corrido rumores que indicaban que la tumba de Silvia Pinal estaba abandonada. Ante esto, la secretaria de la actriz se encargó de confirmar que hay una persona que fue contratada para “tener la cripta bien limpia” porque “lo que mi jefa quería era verla bien bonita”.

En este marco, Efigenia Ramos afirmó que está organizando un homenaje a Silvia Pinal. Se tratará de una ceremonia religiosa y una suerte de concierto por el aniversario luctuoso de la aclamada actriz. Los detalles se darán a conocer en breve.

