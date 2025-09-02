Revelan que el novio de Alicia Villarreal es bisexual y se aprovecha de la fama de la cantante

Hace unos días, se reveló que la cantante mexicana Alicia Villarreal se encuentra dándose una nueva oportunidad en el amor, después de su divorcio del productor musical Cruz Martínez con quien estuvo casada por más de 20 años y tuvo dos hijos a lo largo de su matrimonio.

La noticia de la nueva relación sentimental de Alicia Villarreal ha causado todo tipo de comentarios entre sus fans y los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, el tema que ha llamado la atención en las últimas horas, es que a Cibad Hernández lo señalan de ser un interesado y estar únicamente por dinero con la cantante, al tiempo que afirman podría ser bisexual.

¿El novio de Alicia Villarreal es un interesado?

Alicia Villarreal y su pareja han mostrado su amor en redes sociales, donde se les ha visto haciendo diferentes actividades juntos, lo que es una muestra que están viviendo una relación muy intensa. Aunque detrás de todo esto, existen comentarios que han puesto en duda el estilo de vida del influencer y el interés que podría tener en la cantante.

La revista TV Notas habló con una persona cercana a Alicia Villarreal, quien aseguró que la nueva pareja de la cantante no está pasando por el mejor momento de su vida, ya que el influencer vive en una casa rentada que comparte con varias personas.

¿El novio de Alicia Villarreal es bisexual?

Por otro lado, en el mismo medio entrevistaron a Francisco Cantú, quien supuestamente dice tuvo una relación sentimental con la cantante. Según sus palabras, en una cita con Alicia Villarreal, ella le reveló que su actual pareja le ha ayudado con temas de sus redes sociales, pero también le mencionó que era bisexual, lo que ha causado una fuerte polémica entre los seguidores de “La Güerita consentida”.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la cantante de regional mexicano no se ha pronunciado formalmente al respecto de esta situación.

