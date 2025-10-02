Feid confirma ‘coffee party’ en CDMX; estas son las cosas que no sabías del cantante

Feid es uno de los artistas consagrados de la música urbana del momento y sigue cumpliendo su agenda de presentaciones en diversos países del mundo. En este sentido, México no está fuera de las fechas programadas del cantante colombiano.

Karol G se despidió de CDMX con una maravillosa sorpresa, ¿qué pasó? [VIDEO] Karol G dio su tercer y último concierto en CDMX, por lo que sus fans la quisieron despedir con una sorpresa, pues en pleno concierto le cantaron las mañanitas.

Así es como confirmó su próxima coffee party y será ni más ni menos que en la Ciudad de México. Conoce cómo registrarte en el evento con entrada gratuita que ofrece una experiencia única de show musical con delicioso café, así como algunas cosas que seguramente no conocías de este reconocido cantante.

Te puede interesar: “Yo no hablo de personas irrelevantes”: Belinda responde a las ACUSACIONES sobre ella en el libro de Lupillo Rivera

¿Cuáles son las 5 cosas que seguramente no conocías de Feid?

1) Feid ha ganado mucha popularidad en redes sociales. Un ejemplo de lo anterior es su cuenta de IG, misma en donde suma más de 14.6 millones de seguidores.

2) Su contenido en esta red social es muy variado, aunque destaca la poca participación de Karol G en sus publicaciones.

3) Feid sufrió un importante accidente de motociclista en el año 2019, mismo que lo obligó a estar fuera de los escenarios durante un tiempo.

4) El colombiano es conocido por ser intolerante con la falta de profesionalismo, hecho que le ha generado problemas con algunos integrantes de su equipo de trabajo.

5) En el pasado, habló de forma abierta de su experimentación con sustancias psicodélicas.

¿Cuándo es la coffee party de Feid en CMDX?

La cita para la coffee party de Feid en CMDX es el viernes 3 de octubre. El show se realizará en la emblemática Plaza de Toros “La México”, ubicada en Cerrada Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710 Ciudad de México.

Este encuentro sin precedentes entre el novio de Karol G y sus fans, fue difundido por el propio artista a través de sus redes sociales como el ‘Caferxxo más grande del mundo'. Si bien todavía no se comunica un horario oficial de comienzo del show, lo cierto es que se espera que sea de día, no de noche.

IMPACTO! Se estima que alrededor de 30 mil personas asistieron al Coffee Party de Feid en Santiago de Chile. El evento fue anunciado tan solo 1 hora antes. 🇨🇱 pic.twitter.com/xK9AiBow67 — Feid Site (@feidsite) September 14, 2025

Te puede interesar: Esto costó el regalo que le dio Christian Nodal a su hija Inti y por el que se llenó de críticas

¿Cómo hacer el registro para la coffee party de Feid en CMDX?

El registro para la coffee party de Feid en CMDX se puede hacer a través de un link que dejó el cantante en sus redes sociales. Pero este se cerró y solo quedan lugares de espera por si surgen cancelaciones de los asistentes que ya se registraron.

Con este concepto de fiesta de día, Feid ha brindado shows en ciudades como Madrid y Nueva York. La propuesta es simple: reunir a sus fans, beber café y celebrar todos juntos su música. En este caso, CDMX crece en expectativa porque promete ser la mayor edición hasta la fecha.