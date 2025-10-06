Sin una gota de maquillaje: así luce Jennifer Lopez a sus 56 años

Cantante, actriz, bailarina, diseñadora de moda y empresaria: nadie puede negar que Jennifer Lopez es una de las artistas más completas y versátiles de la industria del arte y el entretenimiento. Así lo demuestran sus premios y nominaciones a los reconocimientos más importantes del cine y la música.

A sus 56 años, “J Lo” sigue siendo una de las divas de la música latina e internacional y no duda en presumir su belleza y talento en las redes sociales. Allí encuentra otro espacio para conectar con sus fans de todas las latitudes del mundo. Este es el video que compartió la exesposa de Ben Affleck y dio qué hablar.

¿Cómo luce Jennifer Lopez a sus 56 años?

En uno de los videos recientemente compartidos en la cuenta oficial de Instagram de JLo Beauty, la marca de cosméticos de la cantante, se la puede apreciar llevando a cabo una rutina de skincare. En el video se la ve colocándose varios productos que dejan su piel luminosa y tersa.

En el audiovisual donde se ubica frente a la cámara, “La Diva del Bronx” muestra su piel al natural y baila al ritmo de su canción Birthday. Allí se la ve aplicando en su rostro un suero iluminador, una crema hidratante y una para el contorno de ojos.

Reacciones que causó el video de Jennifer Lopez sin maquillaje

“Prepararse siempre merece un poco de ritmo ¡Y nunca has visto a nadie hacerlo de esta manera!”, fue parte del mensaje que la cantante utilizó para compartir su rutina de cuidados de la piel del rostro. Este video sin maquillaje llegó después de que algunos internautas cuestionaran si JLo realmente usa su marca de belleza durante el verano.

Hace unos meses atrás, la exesposa de Marc Anthony dijo: “He estado revisando todo lo que ustedes han estado diciendo sobre JLo Beauty. Es gracioso porque estoy en mi baño ahora mismo. Lo uso todos los días”. De esta manera, la artista estadounidense sigue demostrando que confía plenamente en sus productos para embellecer su rostro desde el lanzamiento de la marca en diciembre de 2020.

“Eres hermosa sin maquillaje”, “Impresionante”, “Cuanto más natural es, más destaca su belleza”, “Sigue siendo hermosa”, “Yo también lo quiero”, “Su piel es increíble”, “Cada día te ves más hermosa, encantadora y mucho más joven”, “Me encanta” y “Hermosa”, fueron alguno de los miles de comentario que cosechó Jennifer Lopez.