Desgarradora verdad: serie de Juan Gabriel revela quién habría abusado de él cuando era joven

La serie de Juan Gabriel titulada “Debo, puedo y quiero” , disponible en una plataforma de streaming, sacó a la luz uno de los momentos más trágicos en la vida del cantautor y actor mexicano, conocido como “El Divo de Juárez”. Según un periodista que participó en la producción, un sacerdote habría sido quien abusó del artista cuando apenas tenía 13 años.

A decir del letrado y gestor cultural Alejandro Brito, ni el propio “Juanga” había abordado públicamente este desgarrador pasaje. Pero, ¿cómo ocurrió? De acuerdo con el periodista, el hecho se dio cuando el cantante trabajaba como mozo en casa del religioso, momento en el que habría sufrido el abuso.

(ESPECIAL/Netflix) La serie sobre Juan Gabriel se estrenó el 30 de octubre.

No obstante, Brito no ofreció más detalles sobre la identidad del presunto agresor.

¿De qué trata Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero?

La serie sobre Juan Gabriel explora la vida del intérprete de “Yo no sé qué me pasó” desde una perspectiva íntima y documental, bajo la dirección de María José Cuevas, quien tuvo acceso a más de 40 años de archivos personales del artista. Con este material se construyeron cuatro episodios que recorren su vida, desde su infancia hasta su icónica presentación en Bellas Artes y su fallecimiento.

El estreno de la docuserie fue el jueves 30 de octubre en Netflix, donde los espectadores pueden conocer nuevas facetas del “Divo de Juárez”, tanto personales como artísticas.

¿Por qué no querían a Juan Gabriel en Bellas Artes?

Uno de los momentos más polémicos que aborda la serie fue el anuncio de su concierto en Bellas Artes en 1990, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional. El evento causó controversia porque era la primera vez que un cantante de música popular se presentaba en un recinto considerado exclusivo para la alta cultura, como el ballet, la música sinfónica o el teatro.

En aquel entonces, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) recibió fuertes críticas, pero justificó el evento alegando que los ingresos serían donados a la orquesta.

(ESPECIAL/Netflix) Juan Gabriel murió a los 66 años.

A pesar de los señalamientos, el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes fue un rotundo éxito y se convirtió en un momento histórico para la música mexicana. El artista conquistó al público y regresó al recinto en 1997 para celebrar sus 25 años de carrera. Posteriormente, en 2013, ofreció otro espectáculo para conmemorar sus 40 años en la música, pocos años antes de su fallecimiento

¿Cuál fue la causa de muerte de Juan Gabriel?

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, a causa de un infarto agudo de miocardio derivado de enfermedades que padecía, como diabetes, neumonía e hipertensión, según el informe oficial. El suceso ocurrió mientras se encontraba en su departamento en Santa Mónica, California.