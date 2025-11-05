Este fue el último mensaje que compartió La Barbie Humana; ¿anunció el final de su vida?

La noticia sigue causando eco entre sus seguidores, pues hubo un tiempo relevante de inactividad en sus cuentas. Ante eso, la muerte de la influencer sigue en investigaciones y se catalogó como sospechosa después de pasar tiempo con un funcionario brasileño. Sin embargo, este es el mensaje que dejó días antes de morir. He aquí lo que se sabe del caso de Barbara Jankavski, La Barbie Humana.

¡Influencer Valeria Márquez muere durante video en vivo! Sergio Sepúlveda te cuenta más [VIDEO] Poco antes, durante la misma transmisión en vivo que realizaba, la influencer Valería Marquéz fue avisada sobre un hombre misterioso que la fue a buscar.

Te puede interesar - Estos fueron los primeros reportes sobre la muerte de La Barbie Humana.

Te puede interesar - ¿Quién era La Barbie Humana de Nuevo León y de qué murió?

¿Cuál fue el último mensaje que compartió La Barbie Humana?

Una situación particular de este aspecto confirma que existió una falta de publicaciones constantes en sus redes sociales. Regularmente la influencer y modelo compartía cosas sobre su día a día o respecto a las campañas alrededor de su figura pública, sin embargo su último mensaje compartido en Instagram data del 1 de octubre.

En ese sentido, lo compartido en este video se puede analizar como una paradoja. Recientemente confirmado su fallecimiento, en este video alababa la energía llena de vida de otra influencer que se presume como artista. Ante eso, trascendió en las últimas horas el mencionado silencio en algo que era cotidiano y repetido en su diario: compartir contenido en el espacio digital.

Ante eso, las investigaciones siguen su curso para determinar el motivo de la muerte de la influencer de 31 años, que según los primeros indicios realizados por parte de la policía… dejan el caso en un contundente deceso sospechoso.

¿Qué se sabe sobre la muerte de La Barbie Humana?

La polémica se encuentra enfocada en que la creadora de contenido tuvo un encuentro sexual con un funcionario brasileño y según la declaración del hombre… ella se quedó sin movimiento después de que ambos consumieran sustancias ilícitas. Sin embargo, la policía encontró algunos aspectos que no coincidían con las declaraciones primarias. Además de ello, la influencer tenía un golpe en el ojo y marcas en la espalda.

Según lo dicho por el señor Renato Campos Pinto de Vitto, al darse cuenta que la mujer quedó sin movimiento, trató de reanimarla. Sin embargo sin lograrlo, los médicos que acudieron al llamado arribaron para declararla muerta.