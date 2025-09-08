¿Quién es Elsa Aguirre, artista que se despidió con un vídeo en redes sociales?

Elsa Aguirre es reconocida en la farándula mexicana por su gran trayectoria, pero en los últimos días su nombre se ha dado a conocer, puesto en que redes sociales subió un video donde la artista se despidió del público con un emotivo mensaje, situación que pone en alerta a los usuarios.

Elsa Aguirre confiesa el amor platónico que compartió con Ignacio López Tarso [VIDEO] La primera actriz revela haber guardado silencio de problemas de salud por coincidir con la muerte de Ignacio López Tarso.

Aun así, para muchos usuarios, su nombre es completamente nuevo. Para poder entender la situación, te detallaremos un poco sobre su trayectoria y la razón por la que realizó la publicación. Un hecho que ha entristecido a varios usuarios.

¿Quién es Elsa Aguirre?

Antes de hablar sobre la razón por la que la artista se despidió con un video en sus redes sociales, explicaremos un poco sobre su trayectoria. Elsa Aguirre fue una reconocida actriz mexicana, que nació en Chihuahua en 1930 y quien se destacó por participar en filmes conocidos como “Ojos de Juventud”, “Vainilla, bronce y morir”, “Cuidado con el amor” y muchas más.

Logrando destacar por su gran talento al interpretar diversos papeles, además de relucir por su belleza. Es considerada como una de las divas de la Época de Oro del Cine Mexicano. Dentro de su vida, se destaca que la actriz tuvo un hijo que se llamaba Hugo Morado, quien trágicamente falleció en el 2001 en un accidente automovilístico, un hecho que le marcó en la vida.

¿Qué le pasó a Elsa Aguirre y por qué se despidió?

Como se mencionó al inicio, la diva del cine de oro mexicano, Elsa Aguirre, en redes sociales publicó un video donde la artista se despide de los internautas. En las imágenes explica que ya es una mujer de 95 años, y entiende que se acerca el fin de su vida, pero enaltece que todas las experiencias que ha tenido en la vida han valido la pena.

Además de explicar que el mundo del cine y la farándula le ayudó a cambiar su vida totalmente, dejando totalmente el consumo de alcohol, puesto que se encontraba en un difícil momento. También agradeció al público que durante toda su vida estuvo ahí para apoyarla en todo momento.

La apertura de su cuenta en la web, lo hace con la principal finalidad de compartir sus experiencias en la juventud hasta la adultez, un proyecto que la ayudará a reflexionar sobre sus acciones a lo largo de su vida.