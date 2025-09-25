Exhiben a Adela Micha menospreciando a un patrocinador de su programa. “Seguro pagan una m...”

En redes sociales está circulando un video de Adela Micha durante la grabación de un programa suyo para el canal de YouTube La Saga. Aparentemente sin que ella se diera cuenta, alguien la grabó mientras habla mal sobre uno de sus patrocinadores.

Se trataría de la segunda vez que la periodista se vuelve viral por hacer comentarios considerados inapropiados mientras la graban a escondidas, y se filtra el video.

Adela Micha se pronunció sobre sus virales y polémicas entrevistas a Florinda Meza y Christian Nodal TV Azteca [VIDEO] Tras la entrevista que Adela Micha le hizo a Florinda Meza, la periodista elogió su inteligencia y habló de las declaraciones que le hizo Christian Nodal.

“Seguro [pagan] una madre”, dice Adela Micha de un patrocinador

En el clip, una persona del equipo que trabaja con Adela Micha le explica lo que debe decir y los ademanes indicados para una mención publicitaria. Ella mira a la persona con impaciencia y niega con la cabeza antes de decir: “¿cuánto me están pagando por esto, eh? Seguro una madre”.

La periodista estaba visiblemente molesta con la mención, que correspondía a un medicamento que se puede definir como complejo vitamínico.

No se sabe quién grabó el video o cuándo fue grabado, pero los usuarios de X (antes Twitter) TikTok que lo han replicado están haciendo duras críticas a la periodista por menospreciar el papel que juegan todos los patrocinadores, pequeños o grandes. “Todo suma”, dice uno de los comentarios de seguidores en TikTok.

Esta sería la segunda vez que a Adela Micha le ocurre un incidente así. En 2021, tras informarse que Silvia Pinal se encontraba hospitalizada y había contraído Covid-19, se viralizó fuertemente una transmisión donde la periodista hizo comentarios considerados insensibles cuando todavía estaba al aire.

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse”, dijo Adela en la grabación, como parte de su planeación en caso de que la emblemática actriz falleciera en esos días. En redes sociales la criticaron ampliamente, tachándola de insensible.

En aquella ocasión Adela Micha salió a ofrecer una disculpa y explicar que no era falta de tacto. En medios de comunicación es muy común preparar material escrito y multimedia cuando una figura pública podría perder la vida en cuestión de horas o días; sucede en cada país y a nivel internacional, como cuando murió la reina Isabel II.

Ahora, la marca que patrocinó a Adela no ha dado declaraciones sobre el video que está circulando, ni la periodista tampoco.