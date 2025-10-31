Reportan la desaparición del influencer Yeicop: ¿quién era y qué le pasó?

Hay una gran preocupación entre las autoridades y los ciudadanos de Matamoros por la desaparición del influencer Yeicop. Este fue reportado como desaparecido luego de haber sido visto por última vez en la tarde-noche del 29 de octubre en el puente del periférico. Testigos aseguran que quería tirarse.

La influencer Fernanda Moreno fue agredida físicamente por un vecino [VIDEO] La influencer Fernanda Moreno denuncia que fue agredida por un vecino. Además, José Manuel Figueroa no quiere que su sobrino trabaje desde pequeño.

¿Qué se sabe del influencer?

Familiares, madre y padre del influencer, están muy preocupados por lo que han solicitado el apoyo de la comunidad para poder dar con su paradero.

Se ha indicado que se han realizado búsquedas en distintos puntos de la ciudad y en las dos viviendas donde solía residir pero no hay resultados hasta el momento.

Por parte de las autoridades municipales y estatal, no hay comunicados oficiales sobre el caso, en las redes sociales han comenzado a difundir publicaciones con el objetivo de ayudar a localizar a Yeicop sano y salvo.

¿Quién es Yeicop?

El joven, es conocido en redes sociales por sus transmisiones en vivo y publicaciones críticas hacia la administración municipal de Matamoros, que encabeza Alberto Granados Favila, también había ganado notoriedad tras participar recientemente en una pelea de box entre youtuberos, donde enfrentó al creador de contenido Perikin.

Influencer murió a los 29 años tras perder la batalla contra el cáncer; esto se sabe de su trágica muerte

El mundo digital está de luto al enfrentarse a uno de los testimonios más hermosos que ha dejado la comunidad en TikTok. Se anunció que la influencer Kae Bradshaw perdió la batalla contra el cáncer después de meses peleando contra el mismo. Lamentablemente la enfermedad estaba muy avanzada, por ello familiares, seguidores y amigos ya la despiden con mucho amor en redes sociales.

@kaebradshaww I have linked a very special video of Kaelin in her linktree. ♬ original sound - Kae

Según lo reportado, al menos desde marzo Kaelin dedicó su cuenta de TikTok (nueva al ser hackeada la anterior) a platicar sobre su cáncer desde marzo del presente 2025. Lamentablemente el cáncer de vías biliares que le quitó la vida estaba avanzado. Por ello, su cuerpo ya no pudo dar la batalla que la mantuviera lo mejor posible.

El esposo de Bradshaw indicó que ella murió sobre la 1:27 de la madrugada rodeada de su familia y con la mano de su esposo tomándola en sus últimos suspiros. Agregando que esta creadora de contenido siempre vio cómo su familia, amigos e incluso su comunidad la trató y alentó de manera que no siempre ocurre en internet.

