Develan que Juan Gabriel era víctima de brujería; ¿eso provocó su muerte?

La icónica figura de Juan Gabriel sigue en la acumulación de leyendas urbanas a través del legado de uno de los músicos más impregnados en la historia de la música mexicana. Y justo ahora que se estrenará un nuevo documental sobre su vida, se reveló que el Divo de Juárez recibía ataques de magia negra por parte de uno de sus familiares. Esta es la información completa.

¿Juan Gabriel sufrió en su muerte por culpa de la brujería?

El ícono de la música estrenará documental el próximo 30 de octubre, por lo que algunos adelantos ya dejaron cosas interesantes para comentar. Y es que trascendió que aunque era un fiel guadalupano, Juanga realizaba actos de limpieza energética con un chamán cada fin de año. Esto justamente lo comentó su amiga Silvia Urquidi como parte de la previa de la serie, argumentando que así lo hacía porque uno de sus familiares le atacaba con brujería de manera intensa.

Según Silvia, Alberto se retiraba a una selva que estaba cercana a su casa en Cancún, esto en una época difícil para el cantante, pues fue la fecha donde su madre falleció en 1974. Y esto lo hacía como protección de Jesús Salas.

“Creo que se protegía de su excuñado, que se dedicaba a la magia negra y pretendía hacerle porquerías. Una sola vez vi algo raro. En una de sus casas de Miami, en un altar, había un frasco con agua turbia y, dentro de un plástico, la foto de Alberto… Había muñecos raros y como carbón. No había más fotografías. Juan Gabriel sabía que Jesús Salas era malo”.

¿De qué murió Juan Gabriel?

El nacido en Michoacán falleció en 2016, por lo que se cuentan ya nueve años de su partida. Por ello este documental se espera con bastante especulación, pues promete material inédito. Y estas palabras recogidas por la revista TV Notas provocaron asombro por todo lo que conlleva el sistema de creencias de la figura nacional.

Sin embargo, la brujería no tuvo nada qué ver en su muerte, pues a los 66 años un infarto fulminante le quitó la vida el 28 de agosto en Santa Mónica, California, en los Estados Unidos.