¡Bomba viral! La Empresaria Multimillonaria anuncia que será mamá y TikTok estalla

En la actualidad los creadores de contenido han crecido exponencialmente siendo hoy en día una de las aspiraciones más comunes entre los jóvenes. No obstante, en sus inicios personajes como “La Empresaria Millonaria de TikTok”, ganaron fama mundial por sus videos, cargados de humor y exageraciones sobre el abuso de poder, la vida “de oficina”, y situaciones cotidianas llevadas al extremo y quien hoy a sorprendo a millones al revelar su embarazo.

¿Qué dijo Maria Jose “La Empresaria Millonaria de TikTok”?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la creadora de contenido compartió una vida en el que mostro su embarazo por primera vez. Este anuncio sorprendió a más de uno pues mientras algunos celebraron la noticia, otros recordaron con nostalgia a la creadora de contenida y sus miles de fans.

Una creadora que trascendió la comedia

Aunque su personaje se caracteriza por la exageración y el humor, detrás de la empresaria existe una mujer que ha construido una comunidad sólida y leal. Quien cuenta con una habilidad única para conectar con temas con los que la gente se puede sentir identificada, como jefes abusivos, situaciones incómodas y lecciones de vida disfrazadas de comedia.

Lo que viene para la “empresaria multimillonaria”

Aunque hasta el momento no se han revelado grandes detalles sobre lo que viene para la creciente familia Maria Jose y su esposo Euter Moreira, esperan con ansias el paso de los meses para poder tener a sus beses en brazos.