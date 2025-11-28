¡Enamorados! Christian Nodal y Ángela Aguilar cenaron juntos en el Día de Acción de Gracias

A pesar de ser muy celosos con su intimidad, Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron en redes sociales la celebración que realizaron por el Día de Acción de Gracias. La pareja, que desde el año pasado está unida por matrimonio civil, disfrutó de la fecha en compañía de la familia Aguilar.

Una celebración familiar que se volvió viral

La primera en publicar imágenes fue Ángela, de 22 años, a través de sus historias en Instagram. De inmediato, la fotografía en la que aparece junto a su familia y su esposo se volvió viral.

En la postal se aprecia a Leonardo Aguilar y Aneliz Aguilar, además del patriarca Pepe Aguilar junto a su esposa Aneliz Álvarez, acompañados por Ángela y Christian Nodal. La imagen muestra a todos reunidos alrededor de una mesa decorada para la ocasión, reflejando la tradición estadounidense que millones de familias han adoptado.

Estilo y complicidad de la pareja

La pareja combinó sus atuendos en tonalidades tierra. La intérprete de “Qué agonía” lució una minifalda con abertura y medias, mientras que Nodal optó por un pantalón de pana color vino y un suéter café. En la fotografía, ambos se muestran visiblemente enamorados: él la toma por la cintura y ella responde con un gesto de cariño al darle la mano, consolidando la relación frente a sus seguidores.

En otro video compartido en redes, se observa la mesa iluminada por velas y servida con el tradicional pavo y sus guarniciones, convirtiéndose en el escenario perfecto para reflejar la unión de la familia Aguilar.

Orgullo en los Latin Grammy 2025

Ángela también reaccionó con emoción al ver a su esposo y a su padre competir en la misma categoría de los Latin Grammy 2025, premio que finalmente ganó Christian Nodal: “Solo les puedo decir que mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todas tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí”.

La cantante agregó un mensaje de orgullo hacia su familia: “A veces ‘orgullosa’ se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo”.

Planes de boda religiosa en 2026

En uno de sus conciertos recientes, Ángela Aguilar confirmó que ella y Christian Nodal celebrarán su matrimonio religioso en mayo de 2026, luego de haberse casado por lo civil en julio de 2024.