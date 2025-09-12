Así reveló Maggie Jiménez que Michel Kuri le fue infiel con Lucero

La reconocida conductora televisiva Maggie Jiménez rompió el silencio ante los rumores que la posicionaban como la tercera en discordia en la relación entre el empresario Michel Kuri y la cantante Lucero. Aclaró que fue él quien le fue infiel con la intérprete de “Quiero”.

Maggie Jiménez revela si hubo un trío amoroso con Lucero y Michel Kuri [VIDEO] Maggie Jiménez cuenta cómo fue que descubrió que Michel Kuri cortejaba a otras mujeres cuando salía con ella.

Maggie Jiménez siempre se ha destacado por su talento ante las cámaras y en la actualidad está radicada en Miami. Sin embargo, su nombre ha resonado en el último tiempo al ser acusada de haber sido la tercera en discordia en la mediática relación entre Michel Kuri y Lucero, por lo que finalmente salió a dar su versión.

Maggie Jiménez rompió el silencio

Fue a través del programa “Ventaneando” que Maggie Jiménez rompió el silencio y se refirió a su relación con Michel Kuri. La presentadora dejó en claro que su relación con el empresario ocurrió mucho antes de que Lucero formalizara el romance.

Maggie Jiménez explicó que cuando era prácticamente una adolescente tuvo una relación amorosa de unos 3 años con Michel Kuri y que con el paso de los años se dejaron de ver. Sin embargo, años después, “él me busca en Facebook, ya divorciado y yo recién separada. Nos volvimos a hablar y comenzó este reencuentro que duró cuatro o cinco meses, nada más”.

¿Maggie Jiménez fue la tercera en discordia?

La conductora dio detalles sobre la relación que mantuvo con el empresario y detalló que, cada vez que venía a México, se quedaba en la casa de Michel Kuri. Fue en ese marco que ella descubrió que el empresario le era infiel.

“Un día él se va de su casa. Yo me quedo y me doy cuenta que deja un celular. Empieza a sonar, llegan varios mensajes que eran de otras mujeres”, precisó Maggie Jiménez. La conductora reveló que fue en ese momento “cuando me doy cuenta que no era solo yo en la ecuación, era la otra chica y Lucero”.

De esta manera, Maggie Jiménez dejó en claro que fue Michel Kuri quien le fue infiel con Lucero pero precisó que, luego de un año, “Lucero y él dicen que son novios”. La conductora aprovechó para enviar un mensaje a los seguidores de la cantante y remarcó: “Yo no volví mientras ellos estuvieron juntos, ni recibí mensajes con insinuaciones, ni me metí. Lucerninas, lucerninos, yo no tuve nada que ver”.